Final Fantasy VII Rebirth: Hat wegen Red XIII zwei Versionen jeder Quest

War er im Vorgänger nur ein Gast, wird Red XIII in dem kommenden „Final Fantasy VII: Rebirth“ spielbar sein. Dies stellte die Entwickler jedoch vor eine besondere Herausforderung.

Das kommende „Final Fantasy VII: Rebirth“ führt die Geschichte von Cloud und seinen Mitstreitern weiter. Auch der bei den Fans beliebte Charaktere Red XIII ist wieder mit von der Partie und wird seinen eigenen Handlungsbogen bekommen, wie in der Vorlage „Final Fantasy VII“ aus 1997. Deshalb hat das Spiel auch zwei Versionen jeder Quest.

Im Vorgänger „Final Fantasy VII: Remake“ trat Red XIII der Gruppe spät im Spiel bei und konnte nicht gesteuert werden. Im heißerwarteten Nachfolger soll der Charakter aber ein vollwertiges Partymitglied sein. „Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für PlayStation 5.

Quest haben eine Version vor und nach Cosmo Canyon

Im Originalspiel aus 1997 begleitet die Gruppe Red XIII nach Cosmo Canyon, wo er geboren wurde und aufgewachsen ist. Dort erfährt man seinen wahren Namen und die Geschichte von Red XIIIs Familie. Der Besuch seines Geburtsorts ändert den Charakter im Originalspiel und verändert sogar einige seiner Dialoge.

Auch in „Final Fantasy VII: Rebirth“ werden die Spieler wieder Cosmo Canyon besuchen können, wie der Director des Spiels, Naoki Hamaguchi, in einem Interview mit den Kollegen von ScreenRant erzählte. Darum hat auch jede Quest zwei Versionen, da sich auch im kommenden Spiel die Persönlichkeit des Charakters nach dem Aufenthalt ändern wird: eine Version, in der der Geburtsort von Red XIII besucht wurde und eine, bei der die Stadt noch nicht besucht wurde.

Zuletzt hatte Hamaguchi angegeben, dass sich das im Februar erscheinende „Final Fantasy VII: Rebirth“ nicht immer an den Ablauf des Originalspiels halten wird. Für einen wichtigen Moment, der in dem Original aus 1997 stattgefunden hat, hat der Entwickler eine große Überraschung für die Spieler angekündigt. Zudem soll die kommende Fortsetzung rund 100 Stunden Spielzeit bieten.

