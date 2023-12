Final Fantasy VII Rebirth: Wird eine World Map wie das Original besitzen

In einer exklusiven Vorschau von GameInformer wurden einige Entwickler, wie Co-Director Naoki Hamaguchi, Creative Director Tetsuya Nomuyra und Produzent Yoshinori Kitase, zu dem kommenden „Final Fantasy VII: Rebirth“ interviewt. Dabei wurde unter anderem besprochen, dass das Spiel neue Städte mit optionalen Inhalten bekommt.

Und wie kommen die Spieler zu diesen neuen Ortschaften? Über eine klassische Weltkarte, wie sie schon das Original aus 1997 besaß, natürlich.

„Ein Rollenspiel ohne Weltkarte ist nicht wirklich möglich“

Wie die Entwickler in dem Interview angaben, wird „Final Fantasy VII: Rebirth“ eine offene Weltkarte besitzen, die an die Vergangenheit der beliebten Rollenspielreihe anknüpft. Wie Yoshinori Kitase erklärte, hatte das ursprüngliche „Final Fantasy“ aus 1987 bereits eine solche Weltkarte. Dieses Feature hielt sich bis „Final Fantasy IX“ aus 2000. „Aber ab Final Fantasy X, als wir in diese Echtzeit-3D-Welt eintraten, hörte die Entwicklung der Karte auf oder wurde bis zu einem gewissen Grad gestoppt“, so Kitase. In „Final Fantasy X“ konnten die Spieler einfach auswählen, wohin sie wollten und dorthin reisen.

„Wir hatten das Gefühl, dass es nicht mehr möglich ist, eine vollständige Weltkarte zu erstellen, da es sich um Echtzeit-3D handelt“, so der Produzent weiter. Kitase ging davon aus, dass der Co-Director Naoki Hamaguchi diesen Karten-Trend der letzten „Final Fantasy“-Spiele auch in „Rebirth“ fortsetzen wollte. Also den Spielern keine offene Welt zur Verfügung stellen, sondern sie stattdessen kleinere Bereiche erkunden lassen.

Allerdings waren sich die Entwickler einig, dass es dem Original gegenüber nicht fair wäre, wenn „Final Fantasy VII: Rebirth“ keine zusammenhängende Spielkarte haben würde. Der Creative Director Tetsuya Nomuyra freute sich über die Rückkehr der klassischen World Map und fügte hinzu, dass er es immer seltsam fand, dass die Spielreihe eine ganze Weile auf die offene Karte verzichtet hätte. „Ich war der Meinung, dass ein Rollenspiel ohne Weltkarte nicht wirklich möglich ist und speziell für Final Fantasy VII brauchen wir eine Weltkarte, um diese Welt vollständig erleben zu können“, so Nomura.

