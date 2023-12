Final Fantasy VII Rebirth: Creative-Director Nomura über das Leben, den Tod und Verluste

Im Zuge einer exklusiven Vorschau lieferten uns die Kollegen der GameInformer in dieser Woche nicht nur frische Details zu „Final Fantasy VII: Rebirth“, die sich um den Umfang der Hauptgeschichte, ein Kartenspiel oder komplett neue Städte drehen.

Darüber hinaus hatten die Redakteure die Möglichkeit, ein Interview mit den führenden Köpfen hinter „Final Fantasy VII: Rebirth“ zu führen. Darunter Creative Director Tetsuya Nomura, der darauf hinwies, dass sich die Geschichte des Remakes genau wie beim 1997 veröffentlichten Original um Themen wie Leben, Tod und den damit verbundenen Verlust dreht.

Während andere Entwickler und Publisher immer wieder Mittel und Wege finden, gestorbene Charaktere zurückzubringen, werden die Autoren von Square Enix auf solch ein Szenario verzichten und das Thema Tod konsequent behandeln.

Dies führt laut Nomura dazu, dass Charaktere, die in „Final Fantasy VII: Rebirth“ sterben, nicht mehr zurückkehren werden. Weder in „Rebirth“ selber noch im dritten Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes.

Nomura über die kreativen Ziele

„Ich wusste, dass wir das Leben und den Tod in diesem Spiel abbilden mussten“, führte Nomura aus. „Vor Final Fantasy VII gab es andere Titel, bei denen Charaktere eine Tragödie erlebt haben. Aber viele von ihnen kehrten in irgendeiner Form zurück oder wurden wiederbelebt. Aber ich bin der Meinung, dass Verluste etwas sind, was einen unvorbereitet trifft.“

„Es ist etwas, bei dem eine Person, mit der du gerade noch gesprochen hast, für immer verschwindet und nicht mehr zurückkehrt“, ergänzte Nomura. „Ich bin der Meinung, dass eine Person, die stirbt, in diesem Spiel nicht zurückkehren sollte. Genauso haben wir es beim Original gehandhabt.“

„Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für die PS5. Weitere Eindrücke und Details zum zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

