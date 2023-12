Final Fantasy VII Rebirth: Soll Kartenspiel bekommen, das Gwent aus The Witcher 3 ähnelt

„Final Fantasy VII: Rebirth“ wird zahlreiche Nebenaktivitäten bieten. Es gibt viele Minispiele, in denen wir abschalten und uns von der Hauptquest ablenken können.

Zu den Minispielen zählen beispielsweise das Mog-Haus, das Kartenspiel Queen’s Blood, die Chocobo-Zucht und ein Klavierspiel. Zu einem der Minispiele hat das Team von Game Informer jetzt neue Informationen enthüllt, die an das Kartenspiel Gwent aus The Witcher erinnern.

Sammelt Karten von NPCs für Minispiel in Final Fantasy VII: Rebirth

In einer exklusiven Preview konnte das Team eine Hands-off-Session mit Co-Director Naoki Hamaguchi erleben. An einem neuen Ort namens Krähennest lief der Co-Director an einem NPC vorbei, der Cloud ein faszinierendes Karten-Minispiel anbot.

Leider wollte Hamaguchi keine Informationen zum Minispiel selbst abgeben, doch aus Gesprächen wurde bei der Preview klar, dass es sich um ein strategisches Kartenspiel handelt.

Cloud kann für das Minispiel gegen Spieler und Spielerinnen auf der ganzen Region antreten. Es wird verschiedene NPCs als Gegner geben, die alle ihren eigenen Schwierigkeitsgrad bieten.

Es wurde aus Gesprächen mit Hamaguchi angenommen, dass Cloud durch das Besiegen der Gegner neue Karten sammeln und dadurch sein Deck erweitern könne. Das Umherreisen und Besiegen von Gegnern zum Sammeln von Karten erinnerte den Autor dabei an das Kartenspiel Gwent aus „The Witcher 3“.

Es bleibt abzuwarten, ob das Kartenspiel genauso zeitintensiv wird wie Gwent. Es ist nicht bekannt, ob es sich dabei um das bereits vorgestellte Queen’s Blood handelt.

„Final Fantasy VII Rebirth“ ist der zweite Teil der Remake-Trilogie und soll am 29. Februar 2024 exklusiv für PS5 erscheinen.

Quelle: GamesRadar+

