Final Fantasy VII Rebirth: Director betont Wichtigkeit von Zack Fair

Zack Fair wird in "Final Fantasy VII Rebirth" eine entscheidende Rolle einnehmen. Das betonte der zuständige Director nochmals und erklärte, was sie mit den Änderungen bewirken wollen.

Das veränderte Schicksal von Zack Fair ist ein Sinnbild dafür, wie die Entwickler der „Final Fantasy VII“-Neuauflage das Ausgangsmaterial behandelt haben. Sie möchten nämlich nicht 1:1 das Original nachbilden, sondern die ein oder andere Überraschung liefern.

Wie wichtig Zack Fair im kommenden Ableger „Rebirth“ ist, betonte jetzt Director Naoki Hamaguchi im Gespräch mit GameInformer. Er meint zuerst: „Wenn wir das Original nachverfolgen und ihm genau treu bleiben, dann fehlt es meiner Meinung nach am Spielerlebnis selbst.“

Neuerungen wie die Bedeutung von Zack sollen dem Spieler das Gefühl geben, möglicherweise ein anderes Ende als im Original geliefert zu kriegen. Staunen und Vorfreude möchte das Team dadurch erzeugen.

Das Geheimnisvolle ist etwas, das wir den Spielern in Rebirth wirklich vermitteln wollten. Hamaguchi über „Final Fantasy VII Rebirth“

Lernt durch ihn die Welt besser kennen

Der Director erklärt, dass ihr durch Zack mehr über die „Weltanschauung von Final Fantasy VII“ erfahrt. Dadurch werdet ihr besser verstehen, wie die Welt entstanden ist und welche Regeln in ihr herrschen.

„Genauso wie die Whispers in der Geschichte ist Zack ein ebenso wichtiger, entscheidender, zentraler Charakter in dieser Geschichte, von dem ich glaube, dass die Fans ihn in Rebirth genießen werden“, teilt Hamaguchi mit.

Falls ihr es noch nicht getan habt: Spielt „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“, um euch auf Clouds nächstes Abenteuer optimal vorzubereiten. In dem aufwendigen Remaster ist Zack die Hauptfigur, weshalb ihr ihn hier genau kennenlernt. Erzählt wird die Vorgeschichte von „FFVII“.

Es handelt sich nicht um den einzigen Charakter, der möglicherweise ein anderes Schicksal als im Original hat. Hamaguchi freut sich nämlich bereits darauf, wie die Fans auf Aerith in „Final Fantasy VII Rebirth“ reagieren. Des Weiteren hat Square Enix die Präsenz von Sephiroth in der Welt ausgebaut.

Genau acht Wochen müsst ihr euch noch gedulden, bis das neue Action-RPG mit Cloud Strife in den Handel kommt. Am 29. Februar findet nämlich die Veröffentlichung statt – vorerst nur für PS5.

