Final Fantasy VII Rebirth: Sephiroths Präsenz in der Welt wird ausgebaut

Auch über den legendären Bösewicht Sephiroth verlor Produzent Yoshinori Kitase im Interview mit der GameInformer ein paar Worte. Wie es heißt, soll dessen Präsenz in der Welt von "Final Fantasy VII: Rebirth" spürbar ausgebaut werden.

In den vergangenen Tagen versorgten uns die kreativen Köpfe von Square Enix mit diversen interessanten Details zu „Final Fantasy VII: Rebirth“.

Unter anderem wurde die Spielzeit der Hauptkampagne bestätigt. Und während sich Game Director Naoki Hamaguchi laut eigenen Angaben darauf freut, dass ihr 2024 das Schicksal von Aerith erleben könnt, verlor Produzent Yoshinori Kitase im Interview mit der Game Informer ein paar Worte über Sephiroth.

Wie Kitase ausführte, legten die Entwickler bei den Arbeiten an „Final Fantasy VII: Rebirth“ großen Wert darauf, dass stets klar ist, dass wir es bei dem legendären Bösewicht mit dem Antagonisten des Rollenspiels zu tun haben.

Um euch das Gefühl zu vermitteln, dass ihr den Kampf gegen Sephiroth aufnehmt, möchten die Entwickler dessen Präsenz im Vergleich mit dem originalen „Final Fantasy VII“ aus dem Jahr 1997 spürbar ausgebauen – sowohl auf der Weltkarte als auch in der Spielwelt an sich.

Freut euch auf die Hintergrundgeschichte von Sephiroth

Kitase weiter: „Das Remake thematisiert eure Begegnung mit Sephiroth. In Rebirth wollten wir Sephiroth jetzt zu einem ganz klaren Antagonisten und einem Ziel für die Charaktere machen, den sie auf ihrer Reise in Rebirth verfolgen können. Im Originalspiel war Sephiroth nicht oft auf der Weltkarte zu sehen, aber in diesem Titel haben wir dieses Element hervorgehoben.“

Gleichzeitig verspricht uns Kitase neue Details zur Hintergrundgeschichte von Sephiroth, die uns verdeutlichen sollen, wie aus Sephiroth der Bösewicht wurde, der die Welt von „Final Fantasy VII: Rebirth“ in Angst und Schrecken versetzt.

„Wir hielten es für notwendig, eine sehr klare Darstellung davon zu haben, wie er zu der Person wurde, die er jetzt in Rebirth ist“, so Kitase abschließend.

„Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2023 für die PS5. Wie die Entwickler kürzlich bestätigten, wird das zweite Kapitel des Remakes im Vergleich mit dem Original sowohl komplett neue Städte als auch ein Kartenspiel enthalten, das sich spielerisch an „Gwent“ aus „The Witcher 3: Wild Hunt“ orientiert.

