Path of Exile 2 im Early Access: Erlebt das Endgame dank limitiertem Schwierigkeitsgrad

Das lang ersehnte Action-Rollenspiel “Path of Exile 2” steht in den Startlöchern. Zumindest, was den Early Access angeht: Ab 6. Dezember 2024 könnt ihr euch in die ersten drei Akte des eigentlichen Free-2-Play-Games stürzen, einen Charakter erstellen und rund 25 Stunden lang eure Waffen schwingen. Denn so lang ist die erste Hälfte der Kampagne.

Akt vier bis sechs werden dann mit der Vollversion nachgereicht. Die ist, wie man es auch schon vom Vorgänger gewohnt ist, kostenlos spielbar. Lediglich einige Zusatzinhalte wie Skins und Co. kosten Geld, wenn ihr sie optional erwerben wollt.

Der Early Access von “Path of Exile 2” hingegen ist kostenpflichtig – und das entzürnt einige Fans. Ab rund 30 Euro soll der Zugang zum frühen Stadium des Action-RPGs kosten, das die Hälfte der Kampagne und das Endgame beinhaltet. Wie lange die Early Access-Phase laufen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Endgame-Inhalte im Early Access erreichen

Das Endgame von “Path of Exile 2” erreicht ihr ab Level 65 – wenn ihr die Kampagne aus dem Early Access mit ihren drei Akten erledigt, habt ihr circa die Hälfte geschafft. Damit ihr trotzdem in den Engame-Content einsteigen könnt, haben sich die Entwickler etwas Besonderes ausgedacht: einen zeitlich limitierten Crucial-Schwierigkeitsgrad.

Das ist vergleichbar mit einem New Game+ und bedeutet, dass ihr die drei Story-Akte auf einem härteren Grad spielt, um Level 65 zu erreichen und in das Endgame einzusteigen. Nach dem Early Access wird es diese Schwierigkeitsstufe nicht mehr geben. Dann erreicht ihr das erforderliche Level vermutlich nahezu automatisch durch die sechs Akte der Geschichte.

Das Endgame ist laut der Entwickler nicht zu verachten: Neue Herausforderungen und Aufgaben erwarten euch mit zahlreichen Geschichten und jeder Menge Loot. Für uns sah es in der ersten Vorstellung so aus, als würde allein dieser Content noch einmal den Umfang eines ganzen Spiels haben. Wir können uns gut vorstellen, wie Fans hier viele hundert Stunden verbringen, um ihren Charakter zu perfektionieren und immer wieder nach der besten Ausrüstung Ausschau halten.

Apropos guter Loot: Wusstet ihr, dass sich die besonders seltenen Ausrüstungsgegenstände in “Path of Exile 2” nun “Uniques” nennen? Sie sind unglaublich selten zu finden, geben eurem Charakter aber auch einen echten Boost, der sogar noch im Endgame von Nutzen ist – selbst, wenn ihr das Item bereits weit am Anfang eurer Reise gefunden habt.

Charakterentwicklung in Path of Exile 2

Der Ausbau des eigenen Charakters stellt über die gesamte Spieldauer einen wichtigen Gameplay-Aspekt dar. Da gibt es zum Beispiel die Ascension Class – eine ganz neue Möglichkeit, um sich zu entwickeln. In Akt 2 erhaltet ihr erstmals die Chance, Ascendancy Klassen freizuschalten, indem ihr besonders harte Prüfungen absolviert.

Im Early Access stehen bereits zwei der drei Klassen pro Charakter zur Verfügung. Dazu kommen die vielen passiven Skills, die ihr im Laufe der Zeit erlernt. Und mit “viel” meinen wir wirklich sehr viel, denn der Skilltree umfasst locker 1500 passive Upgrades. Bis ihr alle freigeschaltet und einen Überblick habt, vergehen einige Stunden.

Natürlich verfügt jede Klasse auch über aktive Skills, die je nach Charakter und Zusammenstellung wirklich mächtige und teils verrückte Angriffe entfesseln. Und wenn euch diese noch nicht reichen, kombiniert ihr die Attacken mit Gemstones, die sich in der Welt finden lassen. Gem Stones sind ein neuer Gameplay-Aspekt von “Path of Exile 2” und erweitern das Arsenal an Fähigkeiten auf eine Zahl, die nicht einmal für die Entwickler greifbar ist. Jeder aktive Skill lässt sich mit verschiedenen Gem Stones kombinieren, was zahllose Möglichkeiten freischaltet.

Ein einfaches Beispiel ist der Granaten-Skill, der mit passendem Projektil-Gem-Stone die Schlagkraft verdreifacht und drei Granaten auf die Feinde feuert, anstatt nur eine. Während diese Kombi einleuchtend aussieht, soll es auch ganz verrückte Zusammenstellungen geben.

Ihr seid dazu angehalten, alles frei miteinander zu kombinieren oder eine empfohlene Zusammensetzung zu nutzen, die das Spiel vorschlägt. Gerade für den Anfang scheint letzteres eine gute Lösung zu sein, denn die vielen Optionen zum Anpassen von Fähigkeiten und Ausrüstung können, vor allem für Neulinge des Franchises, erschlagend wirken.

Generell ist “Path of Exile 2” viel – viel von allem. Es scheint, als könnten sich Fans gut fünf Jahre nach der Ankündigung über eine riesige Welt, unzählige Fähigkeitenkombinationen und hunderte Monstertypen freuen.

Early Access Zugang für Hardcore-Fans und Liebhaber

Zwei Jahrzehnte nach dem ersten “Path of Exile” liegt es an den Spielern, die Saat der Verderbnis aufzuspüren und die finsteren Pläne des Grafen von Ogham zu vereiteln. Denn er beabsichtigt, die Macht der Saat für sich zu nutzen und jeden, der sich ihm in den Weg stellt, zu eliminieren. So ungefähr lautet die Prämisse, mit der ihr in das Abenteuer stürzt, wenn ihr ab 6. Dezember in den Early Access startet.

Mit dabei sind im günstigsten Unterstützerpaket der Soundtrack und ein bisschen Ingame-Geld. Wer noch mehr Extras möchte, kann sich Supporter-Packs mit weiteren Inhalten zu einem höheren Preis sichern, wobei beim teuersten Paket nahezu 400 Euro fällig werden. Nachfolgend die Preise aus dem Xbox-Store. Im PS-Store sind die Pakete noch nicht gelistet.

Grundpaket – 31,49 Euro

Fürst von Ogham – 62,99 Euro

König der Faridun – 104,99 Euro

Thaumaturg der Vaal – 156,99 Euro

Kriegsfürst der Karui – 229,99 Euro

Befreier von Wraeclast – 389,99 Euro

In den Early Access können Spieler reichlich Geld stecken.

Im kostspieligsten Paket „Befreier von Wraeclast“ sind der Early Access für „Path of Exile 2“, fünf Rüstungssets, fünf Rückenzusätze, zwei Verstecke, zwei Portaleffekte, sieben Versteckdekorationen, zwölf Waffen-Skins, sechs Begleiter, einen Vollstreckereffekt, einen Waffeneffekt, einen Stufenaufstieg-Effekt, fünf Portraitrahmen, fünf Forentitel, fünf Abzeichen sowie 3700 Punkte enthalten.

Nach der bildgewaltigen Vorstellung und den neuen Trailern können wir uns allerdings durchaus vorstellen, dass vor allem die “Path of Exile”-Veteranen mit dem einen oder anderen Paket gut bedient sind.

Da die Entwickler sich zudem immer über Feedback zum Spiel freuen, ist der Early Access eine gute Möglichkeit, Wünsche und Vorschläge einzubringen, die wirklich gehört werden.

