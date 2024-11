Wenige Jahre nach Gründung: Studio von Mass-Effect-Director geschlossen

Im Jahr 2021 gründete Casey Hudson, bekannt als kreativer Kopf hinter der „Mass Effect“-Trilogie, das kanadische Studio Humanoid Origin. Ziel war es, mit einem erfahrenen Team aus Branchenveteranen ein plattformübergreifendes AAA-Spiel in einem neuen Science-Fiction-Universum zu entwickeln.

Nach vielversprechenden Konzeptzeichnungen und frühen Entwicklungsfortschritten endet die Reise jedoch unerwartet früh.

Schließung aufgrund von Finanzierungsproblemen

Wie das Studio in einer offiziellen Erklärung mitteilt, machten ein unerwartetes Finanzierungsdefizit und die Herausforderungen der Branche den Betrieb untragbar. Casey Hudson erklärte, dass das Studio trotz aller Bemühungen nicht in der Lage war, die Entwicklung fortzusetzen.

„Wir sind zutiefst enttäuscht, dass wir unser neues Science-Fiction-Universum nicht zu Ende bringen können“, heißt es in der Mitteilung. Die Vision von Humanoid Origin war es, ein Universum zu schaffen, das durch innovative Erzählungen und anspruchsvolles Spieldesign überzeugt.

Die Einstellung des Projekts ist die eine Sache, wichtiger sei allerdings die Zukunft der betroffenen Mitarbeiter: „Unsere größte Sorge gilt derzeit unserem Team. Und wir sind entschlossen, es beim Übergang in neue Rollen zu unterstützen.“

Das Studio hob im Statement die außergewöhnlichen Fortschritte sowie die kreative Kultur hervor, die innerhalb des Unternehmens gepflegt wurden, und dankte allen, die das Projekt unterstützt haben.

Hudson gründete das Studio kurz nach seinem zweiten Austritt bei BioWare, wo er über zwei Jahrzehnte hinweg an Spielen wie „Mass Effect“ und „Star Wars: Knights of the Old Republic“ beteiligt war.

2022 teilte Hudson erste Details und Konzeptzeichnungen des Spiels, das eine „charakterbasierte Erzählung in einem völlig neuen Science-Fiction-Universum“ bieten sollte. Konkrete Details oder ein Name des Spiels wurden jedoch nie bekannt gegeben.

Ein schwieriges Jahr für die Branche

Die Schließung von Humanoid Origin ist Teil eines größeren “Trends” in der Spieleindustrie. 2024 wurden schon über 14.000 Stellen abgebaut, was die Situation für Beschäftigte in der Branche besonders herausfordernd macht. Bereits 2023 verloren mehr als 10.500 Personen ihre Jobs.

Mitunter gab es auch kontrovers diskutierte Ratschläge für die Betroffenen:

Während die Türen von Humanoid Origin geschlossen sind, bleibt letztlich die Hoffnung, dass die Teammitglieder ihre Erfahrungen in künftige Projekte einbringen können. Analysten zufolge stehen die Zeichen gut, dass sich die Videospielbranche in einer Phase der Besserung befindet. Vor allem Blockbuster wie “GTA 6” werden übergreifend als Wachstumsbringer gehandelt.

