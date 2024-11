PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Die Woche ist zu Ende und noch immer dreht sich alles um die Rabattaktion Black Friday. Der ist zwar offiziell erst heute, die Einzelhändler hauen uns jedoch schon seit einer ganzen Weile ihre Schnäppchen um die Ohren. Wenn ihr es auch noch nicht müde seid, ordentlich Geld auszugeben, haben wir hier ein paar Angebote zum Black Friday 2024 für euch zusammengefasst.

Vielleicht findet ihr an diesem Wochenende noch Zeit für die Spiele bei PlayStation Plus Extra oder PlayStation Plus Premium. Im Dezember müssen nämlich wieder einige Games die Dienste verlassen. Unter anderem werden „Mega Man“-Titel entfernt. Ebenfalls nicht mehr erhältlich sind dann „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ oder auch „Dead Island“ sowie „Dead Island: Riptide“.

Das ist sonst noch an diesem Wochenende los

Wie es mittlerweile schon so etwas wie eine Tradition ist, kehren die zeitlich begrenzten Expeditionen des Jahres in „No Man’s Sky“ zurück. Die Spieler können diese einzigartigen Herausforderungen damit nicht nur noch einmal erleben, sondern auch die jeweiligen Belohnungen abgreifen, sollten sie verpasst worden sein. Den Anfang macht die Expedition aus dem „Omega“-Update, die seit dem 27. November bis zum 11. Dezember bereitsteht.

Weiter geht es auf Steam, denn dort hat am 27. November der Herbst-Sale begonnen. Zahlreiche Spiele sind bis zum 4. Dezember rabattiert. Daneben können die Nutzer auch für ihre Favoriten bei den Steam Awards abstimmen.

Nicht verzagen muss, wer die Herbst-Aktion von Valve dieses Mal aussitzen will: Ab dem 19. Dezember geht es schon mit dem Winter-Sale auf der Plattform weiter.

Am 20. November wurde „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ von GCS Game World nach einigen Verschiebungen veröffentlicht. Seit dem Release ist der Titel auch Teil des Xbox Game Passes. Wer kein Abonnent des Dienstes ist, kann den Pass nun für einen schmalen Euro testen – zumindest für den PC. Microsoft brachte kürzlich die Testphase des Game Passes zurück. Nutzer können damit für einen Euro 14 Tage lang alle Spiele des Abonnements ausprobieren.

Nun seid ihr dran: Was habt ihr an diesem Wochenende vor und welche Spiele spielt ihr derzeit? Schreibt es uns in den Kommentaren!

