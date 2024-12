PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 10 mit PS Portal und PS5-SSD

Der PlayStation-Adventskalender 2024 hält auch am 4. Dezember einige Preise bereit. Dazu gehört eine Hardware, die erst kürzlich ein bedeutendes Update erhalten hat: Das Cloud-Gaming bietet die Möglichkeit, die PS5 ausgeschaltet zu lassen. Doch auch die Konsole wird versorgt. Hinzu kommt eine Zeitreise durch die 30-jährige Geschichte der PlayStation-Marke.

Tag 10: PS Portal und weitere Preise

Der Hauptpreis des heutigen Türchens ist PlayStation Portal, ein tragbares Gerät für Remote Play mit der PS5. Dank eines mittlerweile vorliegenden Updates ist allerdings auch ein Cloud-Streaming möglich. Der Haken: Um dieses Feature nutzen zu können, ist eine Mitgliedschaft bei PS Plus Premium vonnöten.

Obendrauf gibt es die PS5-SSD WD_Black SN850 mit 1 TB, die für mehr Speicherplatz sorgt. Für den Nebenpreis-Gewinner steht das Set „Lego Horizon Adventures“ bereit, während der Sofortpreis in Form eines „Old School Samurai“-Avatars vergeben wird.

Die Gewinne in der Übersicht:

Hauptpreis: PlayStation Portal und PS5-SSD WD_Black SN850 mit 1 TB

PlayStation Portal und PS5-SSD WD_Black SN850 mit 1 TB Nebenpreis: Lego Horizon Adventures

Lego Horizon Adventures Sofortpreis: Old School Samurai als Avatar

Nachfolgend ist das Gewinnspiel verlinkt:

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert Credits, die durch tägliches Einloggen, das Beantworten von Quizfragen und andere Aktivitäten gesammelt werden können. Um 20:15 Uhr werden die Gewinner auf den offiziellen PlayStation-Kanälen bekannt gegeben. Die Benachrichtigungen erfolgen auch via Mail.

Das Jahr 2003 mit EyeToy, Ratchet & Clank 2 und Beyond Good & Evil

Neben den heutigen Gewinnen steht das Jahr 2003 im Fokus. Mit der Einführung von EyeToy wurde eine weitere Nutzungsmöglichkeit geschaffen. Die USB-Kamera für die PlayStation 2 ermöglichte unter anderem Interaktionen wie das Aufzeichnen von Video-Nachrichten oder die Erstellung von Profilen mit eigenen Fotos.

Das zugehörige Spiel „EyeToy: Play“ bot reichlich Minispiele, darunter „Wishi Washi“, „Kung Foo“ und „Ghost Catcher“. Die EyeToy-Technologie bereitete den Weg für spätere Bewegungssteuerungen.

Im Spielejahr 2003 erschienen auch Titel wie „Ratchet & Clank 2: Going Commando“, das mit neuen Waffen, größeren Planeten und humorvollen Dialogen eine Fortsetzung des PlayStation-2-Klassikers darstellte.

Auch „Beyond Good & Evil“ erschien im genannten Jahr. Es ist ein Action-Adventure, das Elemente von Stealth-, Plattform- und Rollenspielen kombinierte. Auf den Nachfolger des Ubisoft-Titels warten Spieler seit Jahren:

Weitere Informationen zum PlayStation-Adventskalender 2024 sind in der ursprünglichen Ankündigung der Aktion zu finden. Spieler, die einen PlayStation-Adventskalender in der Hand halten möchten, erfahren in dieser Meldung mehr zum Objekt der Begierde.

