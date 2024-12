Sony & Kadokawa: „Standen sich schon immer sehr nah“ – Layden kommentiert mögliche Übernahme

Mitte November berichtete Reuters, dass sich Sony und die Kadokawa Corporation, der Mutterkonzern der „Elden Ring“-Macher von FromSoftware, in Übernahmegesprächen befinden sollen.

Nur kurze Zeit später meldete sich auch Kadokawa selbst zu Wort und bestätigte die laufenden Gespräche, mit denen unter anderem FromSoftware in den Besitz von Sony übergehen könnte. Eine Entwicklung, die Shawn Layden, den ehemaligen Boss der PlayStation-Sparte, nicht überraschen würde.

Ganz im Gegenteil: Laut Layden stehen sich Sony und die Kadokawa Corporation seit Jahrzehnten sehr nahe. Hinzukommt, dass FromSoftware seinerzeit zu den ersten Partnern von Sony Interactive Entertainment (ehemals Sony Computer Entertainment) gehörte und die originale PlayStation in den 90ern früh mit Spielen versorgte.

Layden kommentiert die mögliche Übernahme durch Sony

Hinzukommt laut Layden, dass es in der Vergangenheit immer wieder vorkam, dass ehemalige Mitarbeiter von Sony in der Führungsetage von Kadokawa arbeiteten. Eine Übernahme durch Sony würde daher nicht allzu überraschend kommen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass diese auch wirklich zustande kommt.

„Die beiden Unternehmen standen sich schon immer nahe. Die Verbindung zwischen FromSoftware und PlayStation geht auf die frühen Tage zurück“, so Layden. „Das Unternehmen war einer der Launch-Partner und brachte damals Spiele heraus.“

Der ehemalige Boss der PlayStation-Sparte weiter: „Und wenn man sich den Vorstand ansieht, gibt es in der Vergangenheit eine Reihe von Sony-Mitarbeitern, die in den Vorständen von Kadokawa saßen und so etwas in der Art. Sie sind sich nicht fremd. So viel ist sicher. Ich weiß nicht, wie der Zeitplan für Elden Ring 2 aussieht. Aber ich bin mir sicher, dass es noch etwas in der Zukunft liegt.“

Eine Vermutung, mit der Layden richtig liegt. Wie FromSoftware in dieser Woche einräumte, gehört ein möglicher Nachfolger zu „Elden Ring“ nicht zu den Projekten, die FromSoftware aktuell aktiv verfolgt.

Laufen die Übernahmegespräche bereits seit Jahren?

Wie weit die Übernahmegespräche fortgeschritten sind, verrieten Sony und die Kadokawa Corporation bislang nicht. Einem Bericht von Reuters zufolge sollen die Gespräch bereits seit mehren Jahren laufen. Weiter heißt es, dass die beiden Unternehmen unterschiedliche Ziele verfolgen.

Kadokawa verfolgte laut Reuters das Ziel, das komplette Unternehmen an Sony zu verkaufen. Der japanische Elektroriese hingegen soll lediglich Interesse an ausgewählten Sparten gezeigt haben.

In eine ähnliche Richtung bewegen sich die Angaben von Toyo Keizai. Laut dem japanischen Wirtschaftsmagazin stehe in der Tat die Frage im Raum, ob Sony die Kadokawa Corporation komplett übernimmt oder lediglich einen Teil der Anteile erwirbt. Sollte sich Sony zu einer kompletten Übernahme entscheiden, würden Kosten in nicht zu unterschätzender Höhe auf das Unternehmen zukommen.

Laut den Berechnungen von Macquarie Capital Securities könnte eine vollständige Übernahme Sony umgerechnet knapp 4,04 Milliarden Euro kosten. Weitere Details zu den Herausforderungen, mit denen sich Sony beim Kauf von Kadokawa konfrontiert sehen könnte, haben wir hier für euch zusammengefasst.

