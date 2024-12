Sony will hoch hinaus: Rheinturm wird zur PlayStation-Kulisse – Details zum Event

In dieser Woche verwandelt Sony Interactive Entertainment den Düsseldorfer Rheinturm in eine PlayStation-Kulisse. Besucher erwartet ein interaktives Event mit Spielmöglichkeiten und Projektionen.

Sony Interactive Entertainment setzt die internationale PlayStation-Kampagne unter dem Motto „Play Has No Limits“ fort und wählt dafür den 240 Meter hohen Rheinturm in Düsseldorf als recht ungewöhnlichen Schauplatz.

Die Aktion startet am Freitag (6. Dezember 2024) mit Einbruch der Dunkelheit und lässt den Abendhimmel über Düsseldorf im Look von PlayStation erstrahlen. Auch am Samstagabend wird die Aktion fortgesetzt.

Der Rheinturm als interaktiver Spielplatz

Begleitet wird das Event durch Spielstationen auf der Landtagswiese neben dem Rheinturm. Dort können Besucher die PlayStation-5-Titel „LEGO Horizon Adventures“ und „Astro Bot“ ganz regulär als Videospiel ausprobieren.

Highlight ist eine interaktive Installation, bei der Besucher mehr oder weniger mit Astro Bot interagieren dürfen. So können Spieler durch das Erreichen von Highscores eine Animation auslösen, die Astro Bot virtuell den Rheinturm erklimmen lässt. Wer möchte, darf seinen Namen eingeben, der anschließend gemeinsam mit der Projektion am Turm zu sehen ist.

Die Veranstaltung ist kostenlos zugänglich. Besucher, die anreisen, finden Parkplätze am Rheinturm und im Medienhafen. Alternativ sind die Haltestellen Landtag/Kniebrücke oder Stadttor nur wenige Gehminuten entfernt, wie Gameswirtschaft berichtet.

Das Event am Rheinturm in Düsseldorf ist Teil der seit 2020 laufenden weltweiten Kampagne „Play Has No Limits“, bei der Sony Wahrzeichen in Metropolen gelegentlich in Szene setzt. Zuvor wurden bereits Gebäude in Städten wie New York und London im Rahmen der Kampagne umgestaltet.

Zum 30-jährigen Jubiläum der ersten PlayStation hat Sony noch mehr in petto. Dazu gehören Sondermodelle der PlayStation-Konsolen und des Zubehörs sowie besondere Rabatte im PlayStation-Store. Der entsprechende Sale wurde erst in dieser Woche gestartet:

Das eigentliche Jubiläum fand bereits am 3. Dezember 2024 statt. 30 Jahre zuvor eroberte die erste PlayStation den japanischen Markt. Kunden in Europa und Nordamerika mussten sich bis zum Folgejahr gedulden.

Wer 30 Jahre später in die PlayStation-Welt einsteigen möchte, findet momentan bei Amazon ein besonders lukratives Angebot. Die Disk-Version der PS5 gibt es im “Fortnite”-Bundle für schlappe 459 Euro.

Für alle, die in der Nähe von Düsseldorf wohnen: Werdet ihr euch das PlayStation-Event vor Ort anschauen?

