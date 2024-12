Split Fiction: Das neue Projekt der It Takes Two-Macher – Release & Enthüllungstermin bekannt?

Bekanntermaßen arbeiten die "It Takes Two"-Macher der Hazelight Studios seit einer Weile an einem neuen Projekt. Geht es nach den Informationen des für gewöhnlich verlässlichen Insiders "Billbil-kun", dann steht die offizielle Enthüllung des Titels unmittelbar bevor.

Mit über zwanzig Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich das im Frühjahr 2021 veröffentlichte Coop-Abenteuer „It Takes Two“ für die Entwickler der Hazelight Studios zu einem durchschlagenden Erfolg.

Bereits kurz nach dem Release des Coop-Hits gab das Studio bekannt, mit den Arbeiten an einem neuen (kooperativen) Projekt begonnen zu haben. Das von Game Director und Studiogründer Josef Fares formulierte Ziel: Die Qualität von „It Takes Two“ noch einmal zu übertreffen. Angesichts des Metascores von 88 und des Userscores von 8.9 auf Metacritic ein durchaus ambitioniertes Ziel.

Doch wann dürfen wir endlich mit handfesten Details zum neuen Projekt von Hazelight rechnen? Geht es nach den Informationen eines alten Bekannten, dann steht die offizielle Enthüllung des neuen Hazelights-Projekts unmittelbar bevor und erfolgt in der nächsten Woche.

Enthüllung auf den The Game Awards 2024 geplant?

Die Rede ist vom zuverlässigen Insider und Leaker „Billbil-kun“. Bereits im Oktober berichtete „Billbil-kun“, dass das neue Projekt von Hazelight den Namen „Split Faction“ tragen wird und sich seit mehr als zwei Jahren in der aktiven Entwicklung befindet.

In einem frisch veröffentlichten Bericht legte der Insider noch einmal nach und wies darauf hin, dass Hazelight die Enthüllung von „Split Faction“ seinen Informationen zufolge auf den The Game Awards 2024 vornehmen wird.

Bei dem Termin für die Enthüllung beließ es „Billbil-kun“ allerdings nicht. Des Weiteren wies der Leaker darauf hin, dass „Split Faction“ am 6. März 2025 für den PC und die Konsolen erscheint. Konkrete Plattformen nannte „Billbil-kun“ zwar nicht, wir können aber wohl zumindest von einem Release für die PS5 und die Xbox Series X/S ausgehen.

Die Hazelight Studios kommentierten die Berichte des Insiders bislang nicht. Da sich „Billbil-kun“ in der Vergangenheit immer wieder als vertrauenswürdige Quelle entpuppte, dürfte er mit seinen Informationen aber auch dieses Mal richtig liegen.

Große Neuigkeiten für die The Game Awards 2024 angedeutet

Aktuellen Berichten zufolge wird es bei der möglichen Enthüllung von „Split Faction“ – oder wie auch immer der neue Titel von Hazelight heißen wird – auf den The Game Awards 2024 nicht bleiben.

Stattdessen stimmte uns Videogames Chronicles Andy Robinson in dieser Woche auf eine „spektakuläre Veranstaltung“ mit mehreren großen Ankündigungen ein.

Eine Liste von möglichen Spielen, die auf den The Game Awards 2024 zu sehen sein könnten oder enthüllt werden, haben wir hier für euch zusammengefasst. Neben diversen Überraschungen wird sich natürlich auch in diesem Jahr alles um die besten Spiele des Jahres drehen, die in den diversen Kategorien nominiert wurden.

Die The Game Awards 2024 starten in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2024 um 1:30 Uhr unserer Zeit.

