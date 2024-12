Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered: Preload gestartet & Download-Größe bekannt

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered:

Passend zum nahenden Release von "Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered" in dieser Woche ist ab sofort der Preload möglich. Doch wie viel freien Speicherplatz müssen Spieler auf der PS4 und der PS5 für die Neuauflagen reservieren?

In dieser Woche kehren die beiden gefeierten Action-Adventures in Form von „Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ in technisch wie inhaltlich aufpolierten Neuauflagen zurück.

Wer die Remaster im PlayStation Store vorbestellt, erhält dank des gestarteten Preloads ab sofort die Möglichkeit, die für „Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ benötigen Daten herunterzuladen. Dadurch ist gewährleistet, dass ihr pünktlich zum morgigen Release loslegen könnt. Doch wie viel Speicherplatz müsst ihr für die Remaster reservieren?

Wie „PlayStation Game Size“ angibt, fällt die PS4-Version mit einer Download-Größe von 11,725 Gigabyte etwas größer aus. Auf der PS5 hingegen müsst ihr einen überschaubaren Download von 7,874 Gigabyte über euch ergehen lassen.

Grafische Verbesserungen und neue Features

Im Rahmen der in dieser Woche erscheinenden Remaster polierten die Entwickler die Abenteuer von Raziel nicht nur grafisch auf. Des Weiteren nahm sich Aspyr Media einem damaligen Kritikpunkt an: Der teilweise mangelnden Übersicht. Dieses Problem wird mit einer neuen Weltkarte in Angriff genommen.

Ebenfalls neu ist ein optionaler Tracker, der euch Aufschluss darüber gibt, in welchen Gebieten ihr noch nicht alle Sammelobjekte wie Power-Ups gefunden habt.

„In den Originalversionen der Spiele irrten die Spieler oft durch die weiten, verwinkelten Landschaften von Nosgoth und verließen sich bei der Navigation stark auf ihr Gedächtnis und Hinweise aus der Umgebung“, heißt es zu der neuen Karte.

„Die Einführung von Karte und Kompass stellt eine durchdachte Verbesserung dar, die moderne Spielfunktionen mit der Erhaltung des Erkundungserlebnisses verbindet, für das die Originaltitel bekannt waren.“

Die Lost Levels und ein Musik-Player

Vor wenigen Tagen bestätigten die Entwickler zudem neue Inhalte, auf die ihr euch in „Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ einstellen dürft. Darunter die sogenannten Lost Levels. Hierbei haben wir es mit Levels zu tun, die seinerzeit nicht den Weg in die Spiele fanden.

Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter dem Musik-Player. Wer den Songs des Soundtracks auch außerhalb des Spiels lauschen möchte, wird hier fündig. Der Lore-Reader wiederum fasst die Geschichte der beiden Abenteuer zusammen.

„Diese Karten wurden in Zusammenarbeit mit den Anführern des Legacy of Kain-Fandoms, wichtigen Mitgliedern der Community und Künstlern von Crystal Dynamics erstellt und bieten eine integrierte Perspektive auf die vertrauten, aber bisher unzusammenhängenden Landschaften von Nosgoth“, ergänzte Aspyr Media zu dem Feature.

„Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ erscheint am 10. Dezember 2024 unter anderem für die PS5 und die PS4. Der Preis im PlayStation Store liegt bei 29,99 Euro.

