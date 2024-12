PlayStation Portal: Handheld im Sale – Streaming- und Cloud-Handheld mit Rabatt

Bereits seit über einem Jahr ist die PlayStation Portal erhältlich und ermöglicht es Besitzern, ihre PlayStation 5 auch abseits der Konsole und des stationären Bildschirms zu benutzen. Anfangs etwas skeptisch betrachtet, entwickelte sich der Streaming- und Cloud-Handheld doch recht schnell zu einem Erfolg. Nun ist die PS Portal aktuell bei Amazon im Angebot.

Nicht vergessen: Die Nutzung der PlayStation 5 setzt eine PS5-Konsole voraus. Das Handheld-Zubehör kann die Spiele lediglich per Streaming via Netzwerkverbindung wiedergeben. Es handelt sich um keinen vollwertigen Handheld, wie es beispielsweise bei der Nintendo Switch der Fall ist. Wer dennoch Interesse hat, kann beim Online-Versandhaus Amazon zehn Prozent des Originalpreises einsparen.

PlayStation Portal mit zehn Prozent Rabatt im Sale

So werden bei Amazon derzeit nur 197,99 Euro für die PlayStation Portal fällig. Die unverbindliche Preisempfehlung von Hersteller Sony beträgt hingegen 219,99 Euro. Somit können Spieler, die ihre PS5-Titel beispielsweise auch mal von der Couch aus genießen wollen, immerhin ein wenig Geld sparen. Wie lange das Amazon-Angebot gültig bleibt, ist nicht bekannt. Wie immer gilt: Interessierte Käufer sollten mit ihrer Entscheidung nicht allzu lange hadern.

Wie eingangs bereits erwähnt, handelt es sich bei der PlayStation Portal um einen Streaming-Handheld. Ihr verbindet das Gerät einfach mit eurem WLAN-Netzwerk und könnt so eine Verbindung mit eurer PlayStation 5 herstellen. Schon habt ihr einen Remote-Zugriff auf eure Konsole und erhaltet direkten Zugriff auf eure Spiele – ohne dass dafür ein Fernseher oder Monitor benötigt wird.

Abonnenten von PlayStation Plus Premium haben seit kurzer Zeit auch die Möglichkeit, die PlayStation Portal via Cloud-Streaming zu nutzen. Dadurch besteht ein direkter Zugriff auf über 120 ausgewählte Spiele, ohne dass eine PS5-Konsole benötigt wird. Einzige Voraussetzung ist eine stabile und relativ performante Internetverbindung. Allerdings weist Sony darauf hin, dass sich die Cloud-Streaming-Funktion der PS Portal zum aktuellen Zeitpunkt noch im Beta-Status befindet.

Neuer PS5-Handheld womöglich in Arbeit

Der Erfolg der PlayStation Portal ist auch an Sony nicht spurlos vorbeigegangen. Dementsprechend tauchten in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte auf, dass der Hersteller bereits an einem Nachfolger arbeitet. Dieser soll dann auch als vollständiger Handheld funktionieren und keine PS5-Konsole oder Internetverbindung zur Nutzung voraussetzen. Dadurch möchte Sony auch eine Konkurrenz zu Nintendos erfolgreicher Nintendo Switch bieten.

Wann eine mögliche PlayStation Portal 2 oder sogar PS Vita 2 erscheinen könnte, steht aber noch in den Sternen. Höchstwahrscheinlich werden sich die Spieler noch einige Zeit gedulden müssen. In jedem Fall ist das Interesse am Handheld-Gaming in den letzten Monaten und Jahren wieder deutlich gestiegen. Aus diesem Grund hat unlängst auch Microsoft bekannt gegeben, mit den Arbeiten an einem Xbox-Handheld begonnen zu haben.

