Cyberpunk 2077: Update 2.2 ist da – Fahrzeuganpassung, Fotomodus-Verbesserungen und mehr

Nach vier Jahren „Cyberpunk 2077“ ist längst nicht Schluss. Mit dem Update 2.2 hat CD Projekt eine neue Aktualisierung veröffentlicht, die es in sich hat. Unter dem Motto „Express Yourself“ legt der Download den Fokus auf mehr kreative Freiheiten für die Spieler in Night City.

Neue Möglichkeiten der Fahrzeuganpassung

Einer der Bestandteile von „Cyberpunk 2077“ in der Version 2.2 ist die überarbeitete Fahrzeugindividualisierung. Mit der neuen TwinTone-Technologie können Spieler Farben und Lackierungen anderer Fahrzeuge in der Spielwelt scannen und auf die eigenen Autos anwenden.

Diese Funktion erweitert nicht nur die gestalterischen Möglichkeiten, zudem gibt es eine praktische Funktion: Das Ändern der Fahrzeugfarbe senkt den Verfolgungslevel durch die Polizei, was für taktische Vorteile sorgt.

Darüber hinaus wurden zehn Fahrzeuge für den Kauf zugänglich gemacht. Acht Modelle stammen aus dem Hauptspiel, zwei weitere aus der Erweiterung „Phantom Liberty“. Diese sind über die Auto-Fixer-Website verfügbar und bieten Spielern mehr Auswahl für ihren Fuhrpark.

Mizutani Shion MZ1

Mizutani Shion Targa MZT

Thorton Galena GA32t

Thorton Colby CST40

Archer Quartz EC-L r275

Quadra Type-66 640 TS

Quadra Type-66 680 TS

Mizutani Hozuki MH2

Villefort Deleon V410-S Coupe (nur Phantom Liberty

Mahir Supron FS3-T (nur Phantom Liberty)

Verbesserter Fotomodus

Mit Update 2.2 erhält der Fotomodus von “Cyberpunk 2077” neue Features. Ein Drohnenmodus ermöglicht flexiblere Kameraperspektiven, während zusätzliche Beleuchtungsoptionen und ein überarbeitetes Interface das Fotografieren erleichtern.

Spieler können bis zu drei NPCs aus einer Charakterliste spawnen und in individuelle Posen versetzen. Eine neue Galerie in Vs Wohnung ermöglicht es, die eigenen Schnappschüsse auszustellen.

Neue Features des Fotomodus in der Übersicht:

Mit dem Drohnenmodus können Spieler die Kamera viel mehr in der Szene bewegen.

Beleuchtungsspots für verschiedene Beleuchtungswinkel und mehr.

Spieler dürfen andere Charaktere und verschiedene NPCs aus dem Spiel erscheinen lassen, damit sie auf den Fotos zu sehen sind.

NPCs können im Fotomodus posiert werden.

Verbesserte Benutzeroberfläche für den Fotomodus.

Über das Galeriemenü sind Fotos speicherbar.

Mit neuen Bilderrahmen ist es möglich, Fotos in Vs Wohnungen zu präsentieren.

Die Funktionalität wurde laut CD Projekt vor allem durch das Feedback der Community weiterentwickelt. Ziel sei es, externe Mods überflüssig zu machen und den Spielern eine umfassende In-Game-Fotografie-Erfahrung zu bieten.

Erweiterte Charaktergestaltung

Für die Charakteranpassung stehen in Version 2.2 von “Cyberpunk 2077” über 100 neue Optionen zur Verfügung. Spieler können aus neuen Gesichts-, Augen-, Nagel- und Lippen-Designs wählen, die von verschiedenen In-Game-Marken inspiriert sind. Ein Zufallsgenerator erlaubt die Erstellung von Charakteren nach vorgegebenen Stilrichtungen.

Ebenfalls nicht zu unterschätzen: Johnny hat Gefallen an Autofahrten gefunden. Sobald er und V sich kennengelernt haben, können Spieler davon ausgehen, dass er häufiger auf dem Beifahrersitz abhängt.

Neben den Hauptfeatures enthält Patch 2.2 zusätzliche Gameplay-Verbesserungen und geheime Inhalte, die Spieler selbst entdecken sollen. Laut Game Director Paweł Sasko gibt es auch weiterhin Geheimnisse in Night City, die noch nicht gelüftet wurden.

Das war längst nicht alles: Weitere Einzelheiten zum Update 2.2 von “Cyberpunk 2077” hält der Changelog bereit.

Das Update ist für “Cyberpunk 2077” auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. Versionen für PlayStation 4 und Xbox One erhalten den Patch nicht.

