PS5 & PS4: Weekend-Deals mit bis zu 90 Prozent Rabatt freigeschaltet

Sony hat im PlayStation Store neue Wochenend-Angebote gestartet. Zahlreiche Spiele und Editionen für PS4 und PS5 sind bis einschließlich 17. Dezember 2024 unter dem Label „The Game Awards Aktion“ reduziert. Mit Rabatten von bis zu 90 Prozent wird der Geldbeutel einmal mehr geschont.

Mafia, Final Fantasy und mehr

Zu den Highlights zählt die “Mafia 3: Definitive Edition”, die für nur 7,49 Euro erhältlich ist. Auch Fans von Rollenspielen kommen auf ihre Kosten: “The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition” kostet aktuell 9,99 Euro. Wer sich für Shooter interessiert, kann mit der “Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition” für 3,99 Euro ein Schnäppchen machen.

Das “Metro Saga Bundle” kostet nur 8,99 Euro. Loot-Shooter-Fans können sich die “Borderlands 3: Next Level Edition” für 7,49 Euro sichern. “Borderlands 4” wurde im Rahmen der Game Awards mit einem Gameplay-Trailer vorgestellt.

Die “Cult of the Lamb: Sinful Edition” kostet nur 19,99 Euro. Ebenfalls empfehlenswert ist die “Metro Exodus Gold Edition”, die für 5,99 Euro erhältlich ist. Rätselfans können bei der “The Talos Principle 2: Deluxe Edition” für 22,49 Euro zuschlagen.

Neben Action- und Rollenspielen gibt es auch zahlreiche Titel für Gelegenheitsspieler. Die “Story Rich Bundle” ist für 6,74 Euro erhältlich und bietet eine abwechslungsreiche Sammlung von narrativen Spielen. Für Fans von Star Wars ist die “EA Star Wars Triple-Bundle” mit drei Spielen für 11,69 Euro dabei.

Die Wochenend-Deals in der Übersicht:

4-in-1 Award Winning Indie Gems – 39,99 Euro (-20%)

– 39,99 Euro (-20%) Arizona Sunshine Remake – 23,99 Euro (-20%)

– 23,99 Euro (-20%) Balatro – 12,74 Euro (-15%)

– 12,74 Euro (-15%) Borderlands 3: Next Level Edition – 7,49 Euro (-90%)

– 7,49 Euro (-90%) Borderlands 3: Ultimate Edition – 24,99 Euro (-75%)

– 24,99 Euro (-75%) Cult of the Lamb: Sinful Edition – 19,99 Euro (-50%)

– 19,99 Euro (-50%) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 45,49 Euro (-35%)

– 45,49 Euro (-35%) Death’s Door – 4,99 Euro (-75%)

– 4,99 Euro (-75%) Der Fall des goldenen Idols – 11,69 Euro (-35%)

– 11,69 Euro (-35%) Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition – 5,99 Euro (-85%)

– 5,99 Euro (-85%) Dragon Age: Inquisition – DLC-Bundle – 3,99 Euro (-80%)

– 3,99 Euro (-80%) Dragon Age: The Veilguard – Deluxe Edition – 69,99 Euro (-30%)

– 69,99 Euro (-30%) Dragon’s Dogma 2 – 39,74 Euro (-47%)

– 39,74 Euro (-47%) EA Star Wars Triple-Bundle – 11,69 Euro (-87%)

– 11,69 Euro (-87%) Final Fantasy 7 Remake & Rebirth Digital Deluxe Doppelpack – 77,99 Euro (-40%)

– 77,99 Euro (-40%) God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition – 49,49 Euro (-45%)

– 49,49 Euro (-45%) Helldivers 2 Super Citizen Edition – 47,99 Euro (-20%)

– 47,99 Euro (-20%) Helldivers 2 Super Citizen Edition (Upgrade) – 16,00 Euro (-20%)

– 16,00 Euro (-20%) Inscryption – 7,99 Euro (-60%)

– 7,99 Euro (-60%) Life is Strange: Double Exposure Deluxe Edition – 48,99 Euro (-30%)

– 48,99 Euro (-30%) Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe Edition – 42,49 Euro (-50%)

– 42,49 Euro (-50%) Mafia 2: Definitive Edition – 7,49 Euro (-75%)

– 7,49 Euro (-75%) Mafia 3: Definitive Edition – 7,49 Euro (-75%)

– 7,49 Euro (-75%) Metaphor: ReFantazio 35-Jahre-Edition – 74,99 Euro (-25%)

– 74,99 Euro (-25%) Metro Awakening – 31,99 Euro (-20%)

– 31,99 Euro (-20%) Metro Awakening Deluxe Edition – 36,99 Euro (-26%)

– 36,99 Euro (-26%) Metro Exodus Gold Edition – 5,99 Euro (-85%)

– 5,99 Euro (-85%) Metro Saga Bundle – 8,99 Euro (-85%)

– 8,99 Euro (-85%) MLB The Show 24 MVP Edition – 29,89 Euro (-54%)

– 29,89 Euro (-54%) Neva – 15,99 Euro (-20%)

– 15,99 Euro (-20%) Persona 3 Reload Digital Premium Edition – 59,99 Euro (-40%)

– 59,99 Euro (-40%) Planet Zoo: Deluxe Edition – 41,99 Euro (-30%)

– 41,99 Euro (-30%) Run Tekila Run! – 9,99 Euro (-9%)

– 9,99 Euro (-9%) Silent Hill 2 Deluxe Edition – 51,99 Euro (-35%)

– 51,99 Euro (-35%) Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition – 3,99 Euro (-90%)

– 3,99 Euro (-90%) Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition – 5,99 Euro (-90%)

– 5,99 Euro (-90%) Star Wars Outlaws Gold-Edition – 77,99 Euro (-35%)

– 77,99 Euro (-35%) Stellar Blade Digital Deluxe Edition – 69,29 Euro (-23%)

– 69,29 Euro (-23%) Story Rich Bundle – 6,74 Euro (-75%)

– 6,74 Euro (-75%) Street Fighter 6 Deluxe Edition – 41,79 Euro (-56%)

– 41,79 Euro (-56%) The Case of the Golden Idol: Complete Edition – 20,99 Euro (-30%)

– 20,99 Euro (-30%) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 9,99 Euro (-75%)

– 9,99 Euro (-75%) The Messenger – 3,99 Euro (-80%)

– 3,99 Euro (-80%) The Plucky Squire (Der kühne Knappe) – 22,49 Euro (-25%)

– 22,49 Euro (-25%) The Talos Principle 2: Deluxe Edition – 22,49 Euro (-50%)

– 22,49 Euro (-50%) Unicorn Overlord: Monarch Edition – 41,99 Euro (-40%)

– 41,99 Euro (-40%) Wonder Boy Asha in Monster World – 9,99 Euro (-50%)

Die Angebote stehen bis zum 17. Dezember 2024 zur Verfügung. An diesem Tag läuft die Frist bereits um 0:59 Uhr ab.

Weitere Angebote, die euch interessieren könnten:

Zusätzlich zu den aktuellen Rabatten im PlayStation-Store gibt es für Mitglieder von PS Plus weiteren Spielenachschub. Nach der Freischaltung der Essential-Games wurden am Mittwoch die Neuzugänge für Extra und Premium angekündigt. Deren Freischaltung erfolgt am kommenden Dienstag.

