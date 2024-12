PS Plus Extra/Premium: Sony kündigt Dezember-Spiele für PS5 & PS4 an

PS Plus Extra/Premium:

Sony hat die neuen Dezember-Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium bekannt gegeben. Doch auf welche Titel für PS5 und PS4 können Abonnenten in Kürze zugreifen? Wir verraten euch die kommenden Neuzugänge des Spielekatalogs.

In wenigen Tagen erhalten Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium wie gewohnt Zugriff auf einen neuen Schwung Spiele für die PS5 und PS4. Um welche Titel es sich dabei genau handeln wird, hat Sony nun auch offiziell bekannt gegeben.

Demnach dürfen sich PS-Plus-Nutzer der höheren Abo-Stufen unter anderem auf „Forspoken“ und „Sonic Frontiers“ freuen. Und auch Besitzer einer PlayStation-VR2-Brille dürfen sich mit „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ weiteren Nachschub auf ihre Konsolen schaufeln – wie gewohnt natürlich ohne zusätzliche Kosten.

Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im Dezember 2024

Wie Sony heute angekündigt hat, werden dem Abo-Dienst folgende Spiele hinzugefügt:

PS Plus Extra

Sonic Frontiers | PS4, PS5

Forspoken | PS5

Rabbids: Party of Legends | PS4

WRC Generations | PS4, PS5

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

Coffee Talk | PS4, PS5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5

A Space for the Unbound | PS4, PS5

PHOGS | PS4

Biped | PS4, PS5

PS Plus Premium

Sly 2: Band of Thieves | PS4, PS5

Sly 3: Honor Among Thieves | PS4, PS5

Jak & Daxter: The Precursor Legacy | PS4, PS5

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | PS VR2

Wie jeden Monat gilt jedoch: die heute angekündigten Spiele werden nicht direkt zum Download zur Verfügung stehen. Stattdessen erfolgt die offizielle Freischaltung erst in der kommenden Woche. Voraussichtlich ab Dienstag, dem 17. Dezember 2024, werden die neuen PS-Plus-Spiele erhältlich sein. Die Freischaltung erfolgt dabei in aller Regel bis 11 Uhr.

Doch während eine Vielzahl von Neuzugängen den Katalog von PS Plus Extra und Premium erweitern werden, müssen sich die Abonnenten im Gegenzug auch wieder von einigen Titeln verabschieden.

Welche Spiele PS Plus Extra und Premium im Dezember 2024 verlassen werden, erfahrt ihr hier:

Nicht zu vergessen sind aber auch die PS-Plus-Essential-Spiele für Dezember 2024, die nach wie vor zum Download verfügbar sind.

Im Januar 2025 geht es mit PS Plus weiter

Auch im nächsten Jahr wird es mit PlayStation Plus weiter gehen und der monatliche Rhythmus von Sony beginnt von vorn. Während die Spiele für die Nutzer des Essential-Abos direkt zum Jahresbeginn enthüllt werden, wird die Freischaltung am ersten Dienstag des Monats erfolgen. Innerhalb der nächsten zwei Wochen werden dann auch die Ankündigung und die Freischaltung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium folgen. Somit sehen die voraussichtlichen Termine folgendermaßen aus:

PS Plus Essential im Januar 2025:

Ankündigung: 1. Januar 2025

Freischaltung: 7. Januar 2025

PS Plus Extra/Premium im Januar 2025:

Ankündigung: 15. Januar 2025

Freischaltung: 21. Januar 2025

Übrigens: Noch bis zum 22. Dezember feiert Sony das 30-jährige Jubiläum von PlayStation. Aus diesem Grund haben alle Mitglieder von PlayStation Plus Premium ab sofort die Möglichkeit, ein Premium-Abo für 30 Monate zu gewinnen.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren