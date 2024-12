The Witcher 4 & Ciri: Antwort steht in den Büchern – CD Projekt verteidigt Charakter-Wahl

In „The Witcher 4“ wird Ciri bekanntlich die Hauptrolle übernehmen, was innerhalb der Fangemeinschaft aber nicht nur auf Gegenliebe stieß. In einem aktuellen Interview verteidigte Entwickler CD Projekt Red nun die Wahl des neuen Hauptcharakters.

Auf den Game Awards 2024 wurde „The Witcher 4“ in der vergangenen Woche offiziell angekündigt. Passend dazu wurde auch ein umfangreicher Cinematic-Trailer präsentiert. Dadurch wurde bestätigt, dass Ciri im kommenden Action-Rollenspiel die Hauptrolle übernehmen und Geralt von Riva somit ablösen wird. Allerdings sorgte diese Entscheidung innerhalb der Fangemeinde nicht nur für positive Resonanz.

Stattdessen zeigten sich einige Spieler auch unzufrieden mit der Wahl von Ciri als neue Protagonistin für „The Witcher 4“. Einige waren nicht mit ihrem Auftreten im ersten Trailer zufrieden, andere wiederum behaupteten, dass Ciri keine echte Hexerin sei. Außerdem fanden einige Spieler auch schon an den Gameplay-Abschnitten mit Ciri in „The Witcher 3“ keinen allzu großen Gefallen.

Ciri in Buchvorlage mehrfach als Hexerin bezeichnet

In einem aktuellen Interview mit Eurogamer äußerten sich jetzt Game Director Sebastian Kalemba und Narrative Director Philipp Weber von Entwickler CD Projekt zu genau dieser Debatte. Dabei verteidigten sie die Wahl des neuen Hauptcharakters und verwiesen unter anderem auch auf die bekannte Buchvorlage von Andrzej Sapkowski.

So entgegnet Weber auf die Frage, ob Ciri denn nun wirklich eine richtige Hexerin sei: „Die Antwort steht in den Büchern. Und in den Büchern hat Andrzej Sapkowski Ciri mehrfach als Hexerin bezeichnet, und auch Geralt hat Ciri in den Büchern als Hexerin bezeichnet.“

Die Sorgen der Fans könne Weber aber trotzdem sehr gut verstehen, denn er glaubt, dass „viele davon aus Leidenschaft entstehen.“ Dementsprechend würde man der Lore und den Büchern von Sapkowski auch den nötigen Respekt entgegenbringen. Er selbst könnte zwar auch bis an sein „Lebensende Spiele über Geralt machen“, doch die Möglichkeiten, die ein neuer Charakter wie Ciri bieten würde, seien „aus spielerischer Sicht einfach zu aufregend.“

Am Ende wollen die Entwickler mit dem fertigen Spiel selbst überzeugen. „Denn ich denke, Taten sagen mehr als Worte“, so Weber. Kalemba fügte obendrein noch hinzu, dass man „auch mit Ciri eine großartige Geschichte zu erzählen habe“ und sie das auch „verdient“ hätte.

Gameplay mit Ciri soll sich weiterentwickeln

Darüber hinaus bestätigten die beiden Entwickler, dass sich das Gameplay mit der weißhaarigen Hexerin im Vergleich zu den Abschnitten in „The Witcher 3“ im kommenden Teil auch weiterentwickeln wird. „Wie bei jedem Spiel, das wir hier bei Red entwickeln, versuchen wir, alle Aspekte davon weiterzuentwickeln“, versicherte Kalemba.

„Das heißt, man kann es erkennen, indem man zum Beispiel die Gameplay-Aspekte in Cyberpunk 2077 und dann Phantom Liberty analysiert. Und man kann sogar The Wild Hunt durch das Prisma von Hearts of Stone und Blood and Wine betrachten. Die Kreaturen waren ein bisschen anders, oder? Das ist unser Ansatz für die Entwicklung mit jedem nächsten Teil, wir wollen uns weiterentwickeln, und das wird definitiv im neuen Witcher 4 mit Ciri passieren.“

Weitere Meldungen zu The Witcher 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren