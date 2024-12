Cronos The New Dawn: Mehr Resident Evil als Silent Hill? Bloober über das Kampfsystem

Cronos The New Dawn:

In einem Interview sprachen die Entwickler von Bloober Team über ihr neues Projekt "Cronos: The New Dawn". Im Verlauf des Gesprächs ging Game Director und Produzent Jacek Zięba unter anderem auf die Ziele ein, die das Team bei den Arbeiten am Kampfsystem verfolgt.

Kurz nach der Veröffentlichung des Remakes zum Horror-Klassiker „Silent Hill 2“ kündigte das polnische Entwicklerstudio Bloober Team sein nächstes großes Projekt an.

Dieses trägt den Namen „Cronos: The New Dawn“ und befindet sich für den PC sowie die aktuellen Konsolen in Entwicklung. In einem kurz nach der Ankündigung veröffentlichten Interview sprachen die Verantwortlichen von Bloober Team über ihre Inspirationsquellen. Hier hob das Team bekannte Horrorserien wie „Resident Evil“ oder „Silent Hill“ hervor.

Im Gespräch mit Gamingbolt griff Game Director und Produzent Jacek Zięba dieses Thema noch einmal auf. Laut Zięba wird sich der Einfluss von „Resident Evil“ insbesondere beim Kampfsystem von „Cronos: The New Dawn“ bemerkbar machen.

Die Mechaniken von Resident Evil als Referenzpunkt

Vor allem die in den letzten Jahren veröffentlichten Remakes zur „Resident Evil“-Reihe hätten laut dem Game Director verdeutlicht, wie sich klassische Elemente mit modernen Mechaniken vereinen lassen. Eine Vorgehensweise seitens der Entwickler von Capcom, aus der Bloober Team wichtige Lehren zog.

Allerdings soll es sich beim Kampfsystem von „Cronos: The New Dawn“ natürlich nicht um eine simple Kopie handeln. Stattdessen zielt Bloober Team auf ein Kampfsystem ab, das sich auf der einen Seite vertraut anfühlt und auf der anderen Seite komplett neue Elemente bietet.

Die von Bloober Team verfolgten Ziele kommentierte Zięba wie folgt: „Wenn es um den Kampf geht, ähnelt Cronos mehr Resident Evil und weniger Silent Hill. Die neuen Resident Evil-Remakes zeigen uns auch, wie man Old-School-Designs geschickt mit moderner Technologie und Gameplay-Standards kombiniert.“

„Jedes dieser Remakes ist auch ein bisschen anders und wagt sich in unterschiedliche Gewässer. Das ist ein großer Wissenspool, aus dem wir schöpfen können, um etwas zu schaffen, das auf eine Weise ähnlich und den Spielern bekannt sein kann und auf andere Weise absolut einzigartig sein kann.“

Bloober Team setzt auf ein actionreicheres Gameplay

Laut der offiziellen Ankündigung wird sich „Cronos: The New Dawn“ schneller spielen als die bisherigen Titel von Bloober Team. So verspricht das polnische Studio eine Survival-Horror-Erfahrung, in der es auf ein strategisches Denken und schnelle Entscheidungen gleichermaßen ankommen wird.

Unser Weg führt in das Polen 1980er Jahre.

Die Geschichte dreht sich um eine verwüstete Zukunft, die durch ein kataklysmisches Ereignis geprägt ist. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Agenten. Dieser arbeitet für ein mysteriöses Kollektiv und erkundet Zeitrisse, um Schlüsselpersonen aus der Vergangenheit zu retten.

„Cronos: The New Dawn“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

