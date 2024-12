Bloober Team: Wie geht es für das Silent Hill 2-Team weiter? Studio bestätigt neues Projekt

Wie Bloober Teams Game Director Wojciech Piejko verriet, arbeitet das polnische Studio neben "Cronos: The New Dawn" noch an einem zweiten Projekt. Dieses befindet sich allerdings noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

In der Vergangenheit formulierten die Verantwortlichen von Bloober Team das Ziel, so weit zu wachsen, dass das Studio in der Lage ist, an mehreren großen Projekten gleichzeitig zu arbeiten.

Wie Bloober Teams Game Director Wojciech Piejko im Interview mit MP1st anmerkte, befindet sich das polnische Unternehmen diesbezüglich auf einem guten Weg. Demnach handelt es sich beim kürzlich angekündigten „Cronos: The New Dawn“ nämlich nicht um das einzige Projekt, an dem Bloober Team aktuell arbeitet.

Stattdessen entsteht noch ein zweiter Titel, der kürzlich in die Vorproduktionsphase überging. Konkrete Details zu diesem nannte Piejko leider nicht.

Neues Projekt entsteht beim Team hinter Silent Hill 2

Stattdessen bestätigte der Game Director nur, dass das Team hinter der spielerischen Umsetzung des Anfang Oktober veröffentlichten Remakes zum Horror-Klassiker „Silent Hill 2“ für den neuen Titel verantwortlich ist.

Bei der Entwicklung des besagten Projekts soll das Team auf die Erfahrungen zurückgreifen, die es bei den Arbeiten an früheren Bloober-Titeln sammelte.

„Innerhalb des Bloober-Teams haben wir zwei Produktionsteams. Beide Teams arbeiten unabhängig voneinander. Das gesamte Team nutzt jedoch die Erfahrung aus früheren Projekten wie Medium, Observer, Layers of Fear, Silent Hill 2, Blair Witch usw. Und alles, was ich heute sagen kann, ist, dass das Team nach Abschluss der Arbeiten an Silent Hill 2 die Vorproduktionsarbeiten für ein neues Projekt durchführen wird“, führte Piejko aus.

Im weiteren Verlauf des Interviews bestätigte der Game Director zudem, dass das Audio-Team des „Silent Hill 2“-Remakes für „Cronos: The New Dawn“ verantwortlich sein wird.

Bloober Team strebt hohe Qualitätsstandards an

Bereits im Oktober sprach Piejko im Interview mit GameSpot über die Zukunft von Bloober Team. Laut dem Game Director gelang es dem polnischen Studio mit dem Remake zu „Silent Hill 2“, den nächsten großen Schritt zu machen. So habe die Horror-Neuauflage gezeigt, dass Bloober Team in der Lage ist, spielerisch überzeugende Titel abzuliefern.

Eine Entwicklung, die die Stimmung im Studio massiv verbessert und das Selbstvertrauen der Mitarbeiter gesteigert habe.

„Wir wollen unsere Nische finden und wir glauben, wir haben sie gefunden. Also entwickeln wir uns jetzt einfach mit ihr weiter. […] Und wie das passiert, ist komplexer. Aber es passiert auch auf eine Art organisch, wie bei Layers of Fear von 2016, als die Leute im Studio sagten: ‚Okay, wir haben vorher ein paar beschissene Spiele gemacht, aber wir können uns weiterentwickeln“, so Piejko weiter.

Wann das neue Projekt von Bloober Team enthüllt werden soll, verriet das Studio noch nicht. Auch ist unklar, in welche Richtung es sich spielerisch bewegen wird.

