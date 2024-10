Bloober Team: Nach Silent Hill 2 – Die Zeit der schlechten Spiele ist für das Studio vorbei

Wie die Entwickler von Bloober Team in einem Interview betonen, gab das positive Feedback zum Remake von "Silent Hill 2" dem gesamten Team Auftrieb. Diesen möchte das Studio nutzen, um sich bei seinen nächsten Projekten kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Mit dem Anfang Oktober veröffentlichten Remake zu „Silent Hill 2“ verhalf Bloober Team dem Survival-Horror-Klassiker aus dem Jahr 2001 zu einem Comeback, das von den Kritikern wie den Spielern gleichermaßen positiv aufgenommen wurde.

Nach der offiziellen Ankündigung von „Cronos: The New Dawn“ auf dem aktuellen „Xbox Partner Preview“-Showcase blickte Co-Director Wojciech Piejko im Interview mit GameSpot auf die Vergangenheit des polnischen Studios zurück. Laut Piejko gelang es dem Team mit dem Remake zu „Silent Hill 2“ endlich, die Kritiker davon zu überzeugen, dass Bloober Team auch spielerisch überzeugende Erfahrungen abliefern kann.

In der Vergangenheit wurden die Spiele des Studios zwar immer wieder für ihre Ideen und ihre Atmosphäre gelobt, spielerisch wurde laut den Kritikern jedoch oftmals Magerkost geboten.

Feedback zu Silent Hill 2 motiviert die Entwickler

Laut Piejko gab das positive Feedback zum „Silent Hill 2“-Remake dem gesamten Studio Auftrieb und motiviert die Entwickler dazu, bezüglich des Gameplays den nächsten großen Schritt zu meistern. „Die paar Jahre vor der Veröffentlichung von Silent Hill 2 waren hart“, räumte der Co-Director ein.

„Sie haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Bloober hat es geschafft. Und jetzt herrscht im Studio eine sehr gute Stimmung. Wir wollen zeigen, was wir alleine schaffen können. Wie wir unsere Ideen weiterentwickeln können.“

„Sie haben ein legendäres Spiel neu erschaffen. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht, und der Weg dorthin war holprig wegen all des Hasses im Internet. Der Druck war groß, und sie haben geliefert, und für das Unternehmen ist das ein unglaublicher Moment“, führte Piejko aus.

Jacek Zieba, der Produzent und Co-Director hinter dem frisch angekündigten „Cronos: The New Dawn“, ergänzte, dass Bloober Team dem Horror-Genre treu bleiben möchte und mittlerweile seine eigene Nische gefunden hat, in der das Studio erfolgreich sein kann.

Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung

Gleichzeitig geht es den Entwicklern laut Zieba darum, sich bei den kommenden Projekten von Bloober Team kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Zeiten der spielerisch schwachen Titel sollen endgültig vorbei sein. Der Produzent und Co-Director weiter: „Wir wollen ein Horror-Unternehmen sein.“

„Wir wollen unsere Nische finden und wir glauben, wir haben sie gefunden. Also entwickeln wir uns jetzt einfach mit ihr weiter. […] Und wie das passiert, ist komplexer. Aber es passiert auch auf eine Art organisch, wie bei Layers of Fear von 2016, als die Leute im Studio sagten: ‚Okay, wir haben vorher ein paar beschissene Spiele gemacht, aber wir können uns weiterentwickeln.‘“

Piejko abschließend: „Wir haben ein Team zusammengestellt, das Horror liebt. Ich denke also, für uns wäre es nicht einfach, auf andere Genres umzusteigen. Das wollen wir auch nicht.“

Mit „Cronos: The New Dawn“ verspricht Bloober Team einen Survival-Horror-Titel, in dem es auf ein strategisches Denken und schnelle Reaktionen gleichermaßen ankommt. Der Release erfolgt 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

