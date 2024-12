Silent Hill 2 Remake: Director wollte Horrorspiel im Herr-der-Ringe-Universum machen

Vergangenen Oktober wurde das „Silent Hill 2“-Remake veröffentlicht, für dessen Entwicklung sich die Horror-Experten vom polnischen Studio Bloober Team verantwortlich zeichneten. Schon in der Vergangenheit werkelten die Macher vorwiegend an Horrorspielen. Und wie Mateusz Lenart, der zuletzt als Director für das Remake von „Silent Hill 2“ tätig war, nun in einem Interview verraten hat, wollte er einst ein ganz besonderes Horrorspiel entwickeln.

Silent-Hill-2-Director pitchte Herr-der-Ringe-Horrorspiel

Wie Lenart nämlich in der neuesten Ausgabe des „Bonfire Conversations“-Podcast erzählt hat, wäre sein absolutes Wunschprojekt ein Fantasy-Horrorspiel in der Herr-der-Ringe-Welt von J. R.R. Tolkien. Einen entsprechenden Pitch habe er einst sogar gemacht, doch offenbar schien seine interessante Idee wohl eher auf taube Ohren gestoßen zu sein.

In den letzten Jahren gab es bereits eine Vielzahl von Videospielen, die in der Welt von Mittelerde angesiedelt waren: von Action-Abenteuern wie „Mordors Schatten“ und „Schatten des Krieges“, über Strategiespiele wie „Die Schlacht um Mittelerde“ bis hin zu Survival-Crafting-Spielen wie die „Rückkehr nach Moria“. Und dann wäre da auch noch das unliebsame „Herr der Ringe: Gollum“, welches 2023 zu den schlechtesten Spielen des Jahres zählte.

Doch ein „Herr der Ringe“-Horrorspiel hat bislang noch niemand umgesetzt. Dabei bietet die Fantasy-Welt eigentlich genügend Stoff, der sich für etwas Grusel-Gaming eignen würden. Da wären zum Beispiel die geisterhaften Nazgûl, auch bekannt als die Schwarzen Reiter, die riesige Spinne Kankra oder die Geisterarmee von Dunharrow.

Bloober Team arbeitet bereits an drei neuen Projekten

Ob sich jemand in Zukunft an ein Horrorspiel mit Herr-der-Ringe-Setting wagen wird, bleibt aber abzuwarten. Die Lizenzrechte an der Fantasy-Welt von Tolkien hält aktuell die Embracer Group. Bloober Team ist hingegen schon mit den nächsten Projekten beschäftigt. Das hatte Game Director Wojciech Piejko von Bloober Team erst Anfang Dezember bekannt gegeben:

Neben dem kürzlich angekündigten „Cronos: The New Dawn“ hat das Studio noch zwei weitere Titel in der Entwicklung. Allerdings haben beide Projekte erst kürzlich die Vorproduktionsphase erreicht, sodass bislang noch keine konkreten Details vorliegen. Es seien jedoch zwei unabhängige Produktionsteams an den Arbeiten beteiligt, die beide auf die Erfahrung der bisherigen Spiele zurückgreifen können. Demnach werden wohl auch die kommenden Titel von Bloober wahrscheinlich wieder ein Mindestmaß an Horror bieten.

