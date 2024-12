PLAY3.de fragt: Was ist euer Spiel mit der höchsten Spielzeit?

Das Hobby Videospiele ist nicht nur unterhaltsam, sondern hat auch viel Abwechslung zu bieten. Regelmäßig bringen die Studios Games heraus, die uns in neue Welten teleportieren und neue Geschichten erleben lassen.

Daneben gibt es jedoch auch Titel, die uns Wochen und manchmal auch Jahre fesseln und zu denen wir immer wieder zurückkehren. Das ist bei euch auch so? Davon würden wir gerne erfahren und fragen, von welchen Spielen ihr nicht mehr loskommt.

Diese Spiele laufen in der Redaktion rauf und runter

Tom hat bislang die meiste Spielzeit im „Destiny“-Universum verbracht. An die 700 Stunden konnte ihn Bungies Shooter seinerzeit fesseln, besonders wegen seinem Gunplay. Mittlerweile sei die Luft jedoch raus, meint unser Schreiberling selbst.

Dennis ist immer mal wieder in „The Elder Scrolls Online“ zu finden. Für ihn sei das Online-Spiel ein Ersatz für die „Elder Scrolls“-Singleplayer-Titel und jedes Addon fühle wie ein neues Spiel an. Laut seiner eigenen Aussage wird dies sicher noch bis zum Release von „TES 6“ so bleiben. Da dürfte also noch einige Spielzeit zu den fast 900 Stunden, die Dennis bislang in das MMO gesteckt hat, dazukommen.

Auch Micha war auf der Konsole lange Zeit in „Destiny“ und „Destiny 2“ zu Hause. Die Spielzeit beläuft sich mittlerweile in einem recht unangenehmen und nicht näher ausgeführten vierstelligen Bereich. Besonders während der Pandemie hat unser Schreiberling viele Stunden in dem Shooter angehäuft und so Zeit mit Freunden und Bekannten verbracht. Auf dem PC stehen für Micha andere Spiele hoch im Kurs: Bei „Stardew Valley“ dürften mittlerweile schon an die 500 Stunden zusammengekommen sein, gefolgt von „Hades“ von Supergiant Games mit rund 250 Stunden.

Habt ihr auch Spiele, zu denen ihr immer wieder zurückkehrt? Welche Spiele sind das und warum fesseln sie euch so? Schreibt uns gerne einen Kommentar!

