The First Berserker Khazan: Mit Easy-Modus? Entwickler testen Möglichkeiten

The First Berserker Khazan:

Nachdem „The First Berserker: Khazan“ vor einem Jahr auf den Game Awards 2023 offiziell angekündigt wurde, zeigten bereits die ersten Trailer, dass das kommende Action-Rollenspiel wohl knallharte Kämpfe in Soulslike-Manier bieten wird. Und auch Entwickler Neople gab an, dass man sich von den beliebten FromSoftware-Spielen inspirieren lassen und keine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade bieten wird. Doch nun erfolgte offenbar ein Umdenken.

Entwickler testen möglichen Easy-Modus

Demnach ziehen die Entwickler jetzt doch einen möglichen Easy-Modus für „The First Berserker: Khazan“ in Betracht. Das haben die Macher jüngst in einem Interview mit GamingBolt bekannt gegeben. Der Grund dafür sei das Feedback der Community. So teste man aktuell die Möglichkeiten für einen einfachen Schwierigkeitsgrad. Ob „The First Berserker: Khazan“ am Ende aber auch tatsächlich einen Easy-Modus bieten wird, steht noch nicht endgültig fest.

Im Gespräch mit GamingBolt verriet Neople: „Obwohl wir ursprünglich erklärt haben, dass es keine Pläne für Schwierigkeitsoptionen gibt, testen wir jetzt innerhalb des Teams einen Modus mit verringertem Schwierigkeitsgrad.“ Weiter heißt es: „Unser Hauptziel war, dass sich die Spieler voll und ganz mit dem Charakter identifizieren und mit seinen schwierigen Umständen mitfühlen; es gab jedoch Anfragen nach Schwierigkeitseinstellungen.“

Möglichst viele Spieler sollen Spaß haben

Neben dem Community-Feedback führten die Entwickler im Interview aber noch einen weiteren Grund. Demnach möchte man auch eine größere Spielerschaft mit „The First Berserker: Khazan“ ansprechen, und möglichst alle sollten dabei Spaß haben: „Es ist noch unklar, ob es einen einfachen oder Story-Modus geben wird, aber wir möchten mehr Spieler dazu ermutigen, am Spiel teilzunehmen und seinen grundlegenden Spaß zu entdecken. Details werden getestet und überprüft, und wir planen, vor der tatsächlichen Bereitstellung mehrere interne Tests durchzuführen.“

Am 27. März 2025 werden wir schließlich spätestens erfahren, ob „The First Berserker: Khazan“ mehrere Schwierigkeitsoptionen bieten wird. Dann wird das Action-RPG mit Anime-Optik nämlich für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Im Vorfeld wird aber noch eine Demo zu „The First Berserker: Khazan“ veröffentlicht, sodass alle interessierten Spiele noch vor dem Release einen Blick auf die brutalen Kämpfe werfen können. Der Termin für die Demo ist der 16. Januar 2025.

