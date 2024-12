NieR Automata: Weiter auf Erfolgskurs – Rollenspiel erreicht den nächsten großen Meilenstein

Nachdem sich die Verkaufszahlen des ersten „NieR“-Abenteuers aus dem Jahr 2010 noch auf einem überschaubaren Niveau bewegten, gelang der Reihe mit „Nier: Automata“ der endgültige Durchbruch.

Bei „Automata“ profitierte die Reihe vor allem von Square Enix‘ Entscheidung, den Titel von den Action-Spezialisten von Platinum Games entwickeln zu lassen. Zahlreiche Höchstwertungen und ein positives Spieler-Feedback waren die Folge. Auch kommerziell machte die Marke mit „Nier: Automata“ einen großen Schritt nach vorne und verkaufte sich mehrere Millionen Mal.

Kurz vor dem Jahreswechsel veröffentlichte Square Enix aktuelle Zahlen und wies darauf hin, dass sich das Action-Rollenspiel weiterhin auf einem soliden Niveau verkauft.

So oft verkaufte sich NieR: Automata

Laut der aktuellen Mitteilung von Square Enix bringt es der gefeierte Titel mittlerweile auf mehr als neun Millionen verkaufte Einheiten. Den Angaben des japanischen Publishers zufolge wurden bei diesen Zahlen sowohl digital verkaufte Spiele als auch an den Handel ausgelieferte Kopien berücksichtigt.

Den letzten Meilenstein in Form von acht Millionen verkauften Spielen verkündete Square Enix im Februar 2024. Somit verkaufte sich „NieR: Automata“ in den letzten zehn Monaten knapp eine weitere Million Mal.

Eine Entwicklung, an der auch das Crossover in der Welt von „Stellar Blade“ nicht ganz unschuldig sein dürfte. „NieR: Automata“ erschien im Jahr 2017 zunächst für den PC und die PS4. Im Juni 2018 wiederum versorgten Square Enix und Platinum Games die Xbox One mit dem Action-Rollenspiel.

Nintnendos Switch war im Herbst 2022 an der Reihe.

Wie geht es mit der Reihe weiter?

Unklar ist leider weiterhin, ob und wann wir mit einem Nachfolger zu „NieR: Automata“ oder einem neuen „NieR“-Abenteuer rechnen dürfen. Im November 2023 sprachen Creative-Director Yoko Taro sowie Serien-Producer Yosuke Saito über die Zukunft der Reihe und wiesen zumindest darauf hin, dass das Duo irgendwann noch einmal an der Reihe arbeiten möchte.

Zum damaligen Zeitpunkt genossen laut Taro und Saito allerdings andere Projekte Priorität.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ließ Saito sogar verlauten, dass „er so lange an der Marke arbeiten möchte, wie er lebt“. Zu den Projekten, an denen Saito zukünftig arbeiten möchte, gehöre daher definitiv ein neues „NieR“.

Konkreter wurde der Serien-Producer seitdem aber nicht.

