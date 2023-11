NieR: Wie steht es um die Zukunft der Reihe? Das sagen die Verantwortlichen

In einem Interview sprachen Creative-Director Yoko Taro und Serien-Producer Yosuke Saito über die Zukunft der "NieR"-Marke. Wie die beiden führenden Köpfe versicherten, möchten sie auf kurz oder lang definitiv an einem weiteren Ableger der erfolgreichen Rollenspielserie arbeiten.

Mittlerweile zogen seit der ursprünglichen Veröffentlichung des erfolgreichen Rollenspiels „NieR: Automata“ mehr als sechseinhalb Jahre ins Land.

Auch wenn sich die Anhängerschaft zuletzt unter anderem über eine gelungene Anime-Serie freuen durfte, setzte sich die Community in der Vergangenheit immer wieder für einen Nachfolger zu „NieR: Automata“ beziehungsweise einen neuen „NieR“-Titel ein. Für die wartenden Fans hatten Creative-Director Yoko Taro und Serien-Producer Yosuke Saito im Zuge einer Präsentation auf der G-Star 2023 in Südkorea gute wie schlechte Neuigkeiten.

Nehmen wir die positiven Nachrichten vorweg: Wie die beiden führenden Köpfe hinter der „NieR“-Reihe bestätigten, möchten sie auch auf lange Sicht an der Marke arbeiten. Laut der japanischen Publikation 4Gamer ging Sato sogar so weit, der Community zu versprechen, dass er „so lange er lebt, weiter an NieR arbeiten wird“.

Weiter hieß es, dass Saito und Taro auf kurz oder lang definitiv ein neues „NieR“-Videospiel entwerfen möchten.

Ein anderes Projekt hat aktuell Vorrang

Der Haken an der Sache: Auf absehbare Zeit sollten wir aber wohl nicht mit der Ankündigung eines neuen „NieR“-Titels rechnen. Stattdessen arbeiten Saito und Taro an einem gemeinsamen Videospiel, das aktuell Vorrang hat. Näher ins Detail gingen die beiden kreativen Köpfe bezüglich des Titels allerdings nicht und äußerten lediglich den Wunsch, im Jahr 2024 ausführlicher über den Titel sprechen zu können.

Folgerichtig werden sich „NieR“-Fans also noch eine Weile in Geduld üben müssen. „NieR: Automata“ erschien im Jahr 2017 zunächst für die PS4 und den PC. Umsetzungen für die Xbox One und die Switch folgten 2018 beziehngsweise 2022. Mit dem Rollenspiel lieferten die Entwickler von Platinum Games nicht nur eine ihrer besten Arbeiten ab.

Gleichzeitig entwickelte sich „NieR: Automata“ mit 7,5 Millionen verkauften Einheiten zu einem der erfolgreichsten Rollenspiele der letzten Jahre.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auch das im April 2021 veröffentlichte Remaster „NieR: Replicant“ konnte kommerziell überzeugen und fand bis zum November 2022 1,5 Millionen Abnehmer.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Nier.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren