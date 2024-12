NieR: Ankündigung für 2025 geplant? Produzent macht Hoffnung

2017 wurde „NieR: Automata“ veröffentlicht, während das Remake von „NieR Replicant“ seit April 2021 erhältlich ist. Dementsprechend warten Fans der beliebten Rollenspiel-Reihe bereits seit längerer Zeit auf Neuigkeiten. Doch im kommenden Jahr könnte womöglich endlich ein neues „NieR“-Abenteuer angekündigt werden. Schließlich feiert die Reihe 2025 auch ihr 15-jähriges Jubiläum. Entsprechende Andeutungen machte nun auch Produzent Yosuke Saito.

NieR-Reihe feiert 2025 Jubiläum

So hat 4Gamer (via Gematsu) zum Jahresabschluss 164 Entwickler aus der japanischen Videospielbranche interviewt und nach ihren Ambitionen und Plänen für das nächste Jahr befragt. Darunter war auch Saito, der nicht nur als Produzent der „NieR“-Reihe tätig ist, sondern aktuell auch am kommenden „Dragon Quest 12“ arbeitet. Seinem Kommentar zufolge können sich Fans von „NieR“ wohl auf das nächste Jahr freuen.

„2025 wird ein Meilensteinjahr, denn es ist das 15-jährige Jubiläum der „NieR“-Reihe, und ich möchte etwas dafür tun! Was sollten wir tun, vielleicht etwas mit dem nächsten Spiel oder Entwicklungen, die damit zusammenhängen. Ich habe die Erwartungen der Fans gehört“, erklärte Saito. Weiter heißt es: „Es ist allerdings ein bisschen knifflig. Da ich wahrscheinlich weniger direkt als Produzent arbeiten werde, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie geduldig auf das warten könnten, was kommt.“

Neues NieR nur eine Frage der Zeit?

Dass die Macher der „NieR“-Reihe gerne an einem weiteren Teil arbeiten möchten, hatten sie in der Vergangenheit bereits mehrfach betont. Allerdings arbeiten Creative Director Yoko Taro und Yosuke Saito auch noch an einem anderen Projekt, welches zuletzt wohl eine höhere Priorität hatte.

Nichtsdestotrotz scheint es im nächsten Jahr wohl endlich Neuigkeiten zu den „NieR“-Spielen zu geben, sodass Fans gespannt sein dürfen.

In der Zwischenzeit befindet sich „NieR: Automata“ weiterhin auf Erfolgskurs. Wie wir erst gestern berichtet haben, konnte sich das Action-Rollenspiel mittlerweile mehr als neun Millionen Mal verkaufen.

Der erneute Schub für die Verkaufszahlen könnte womöglich auch mit dem „Stellar Blade“-Crossover zusammenhängen. So wurde erst im November ein DLC veröffentlicht, der mehrere Inhalte aus „NieR: Automata“ in die Welt von „Stellar Blade“ brachte.

