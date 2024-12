The Batman 2: Kinostart auf 2027 verschoben – Drehbuch noch nicht fertig

The Batman 2:

Ursprünglich sollte „The Batman - Part 2“ bereits nächstes Jahr in die Kinos kommen, doch der Start wurde mehrfach verschoben. Nun müssen Superhelden-Fans ein weiteres Mal stark sein: Der zweite „Batman“-Film von Matt Reeves wird erst im Oktober 2027 auf den Leinwänden laufen.

Vor mehr als zwei Jahren war Schauspieler Robert Pattinson zum ersten Mal als Batman im Kino zu sehen. Die Fortsetzung „The Batman – Part 2“ sollte schließlich im nächsten Jahr folgen. Doch aufgrund von mehreren Ungereimtheiten – darunter auch der groß angelegte Hollywood-Streik im letzten Jahr – wurden die Pläne von Regisseur Matt Reeves durcheinander gebracht.

Jetzt müssen Fans des Fledermaus-Helden ein weiteres Mal stark sein und noch länger verharren: Wie nun nämlich offiziell bekannt gegeben wurde, verschiebt sich der Kinostart von „The Batman 2“ ein weiteres Mal – auf den 1. Oktober 2027.

James Gunn nennt Grund für Verschiebung

Weshalb Fans sich noch ein Jahr länger auf die Rückkehr von Batman gedulden müssen, gab James Gunn, seines Zeichens Co-CEO der DC Studios, in einem Beitrag via Threads bekannt. Der Grund ist dabei denkbar einfach: Das Drehbuch von „The Batman 2“ ist noch nicht fertig. „Der einzige Grund für die Verzögerung ist, dass es kein vollständiges Drehbuch gibt. Matt (Reeves) ist entschlossen, den bestmöglichen Film zu machen, und niemand kann genau abschätzen, wie lange es dauern wird, ein Drehbuch zu schreiben“, erklärte der „Superman“-Regisseur.

Allerdings sei eine Zeitspanne von fünf Jahren zwischen zwei Filmen laut Gunn auch nicht unüblich: „Eine Lücke von 5 Jahren oder mehr ist bei Fortsetzungen ziemlich üblich. 7 Jahre zwischen Alien und Aliens. 14 Jahre zwischen den Unglaublichen. 7 Jahre zwischen den ersten beiden Terminator. 13 Jahre zwischen Avatar. 36 Jahre zwischen Top Gun. Und natürlich 6 Jahre zwischen Guardians Vol 2 und Vol 3.“

Matt Reeves nennt Details zum Plot von The Batman 2

Neue Details zur Handlung von „The Batman 2“ verriet Regisseur Reeves erst kürzlich in einem Interview mit Digital Spy. Demnach habe der Superheld im kommenden Film mit den Folgen der Flut zu kämpfen, die vom Riddler verursacht wurde. Während die Dinge für Batman im ersten Film noch „sehr simpel“ waren und er alles „schwarz und weiß“ gesehen habe, wird es im nächsten Teil wohl komplizierter.

„Im nächsten Film gibt es viel mehr Grau. Es gibt viel mehr Menschen, die sich zerstreiten. Es gibt viel mehr Spaltung in der Stadt. Es ist viel mehr wie unsere Welt heute, es gibt viel Aufruhr, weil die Leute in ihren Lagern sind und nicht miteinander kommunizieren“, erzählt Reeves. Abschließend heißt es: „Und wenn alles grau ist, ist es sehr schwer, Batman zu sein. Das ist also Teil der Herausforderung, wenn wir uns ihr stellen.“

