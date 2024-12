Kino 2025: Das sind die 10 meist erwarteten Film im nächsten Jahr

In den vergangenen zwölf Monaten konnten sich die Filmfreunde wahrlich nicht über mangelnden Nachschub an großartigen Blockbustern beschweren. Unter anderem schafften es mit „Alles steht Kopf 2“ sowie „Deadpool & Wolverine“ sogar zwei Hollywood-Produktion über die magische Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar. Ob sich dieser große Erfolg im nächsten Jahr wiederholen lässt, bleibt abzuwarten. Doch zumindest stehen für 2025 ebenfalls einige große Highlights auf dem Programm. Welches davon können die Fans am wenigsten erwarten?

Die meist erwarteten Filme 2025

Die Firma Fandango Media, die zu den größten Anbietern von Kinotickets in den USA zählt, hat vor kurzem eine große Umfrage durchgeführt. Dabei wollte der Konzern wissen, auf welchen Film sich die Fans im nächsten Jahr am meisten freuen. Die daraus resultierenden Top 10 ist mittlerweile veröffentlicht und ist mehr als nur einen flüchtigen Blick wert. Es gibt nämlich durchaus einige Überraschungen.

Auf dem Spitzenplatz ist mit „Captain America: Brave New World“ ein Film zu finden, den viele wohl nicht auf dieser Position erwartet haben. Es handelt sich zwar um einen weiteren Blockbuster aus dem Marvel Cinematic Universe. Doch vor allem in der jüngeren Vergangenheit hatte er vor allem mit Berichten über miserabel verlaufene Testvorführungen und nachträgliche Dreharbeiten für Aufsehen gesorgt. Der deutlich positiver dargestellte „The Fantastic Four: First Steps“ steht hingegen lediglich auf dem fünften Rang.

Ebenfalls etwas überraschend ist das vergleichsweise „schlechte“ Abschneiden von „Avatar: Fire & Ash“. Nach dem riesigen Erfolg von „Avatar: The Way of Water“ waren viele Experten sicherlich davon ausgegangen, dass die Vorfreude auf das nächste Werk von Regisseur James Cameron etwas größer ausfallen würde. Stattdessen stehen mit „Mission: Impossible – Final Reckoning“ und „Jurassic World: Rebirth“ zwei andere Blockbuster auf dem „Siegertreppchen der Vorfreude“. Wir haben die Top 10 für ein in einer Übersicht zusammengestellt.

Captain America: Brave New World Mission: Impossible – Final Reckoning Jurassic World: Rebirth Ballerina The Fantastic Four: First Steps Avatar: Fire & Ash Wicked 2 The Accountant 2 Superman 28 Years Later

Was passiert noch im Kinojahr 2024?

Auch wenn das aktuelle Jahr nur noch wenige Wochen auf dem Buckel hat, stehen tatsächlich einige weitere Highlights auf dem Programm. Am 19. Dezember 2024 fällt der Startschuss für den Disney-Blockbuster „Der König der Löwen: Mufasa“. Fast genau eine Woche später kommt zumindest in Deutschland außerdem noch der mit Spannung erwartete „Sonic the Hedgehog 3“ in die Kinos.

