Avatar 3: „Nicht was ihr erwartet, aber was ihr wollt“ – Details zum Sci-Fi-Epos

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass sich die legendäre Filmreihe „Avatar“ von Kultregisseur James Cameron über mehrere Leinwandabenteuer hinwegstrecken wird. Aktuellen Planungen zufolge soll es insgesamt mindestens fünf Filme rund um die Bewohner des ebenso mysteriösen wie wunderschönen Planeten Pandora geben. Aktuelle Neuigkeiten zu „Avatar 3“ verraten mehr.

Das erwartet die Fans in Avatar 3

Im Rahmen der diesjährigen Ausgabe des D23-Events von Disney waren sowohl Regisseur James Cameron als auch die Schauspieler Zoe Saldana und Sam Worthington zu Gast. Auf der Bühne hatten sie einiges über den nächsten Film zu sagen, der ab sofort ganz offiziell „Avatar: Fire and Ash“ heißen wird.

Das deckt sich gut mit den bisherigen Gerüchten rund um „Avatar 3“, denen zufolge erstmals der Feuer-Clan beziehungsweise das sogenannte Asche-Volk in Erscheinungen treten wird. Möglicherweise werden die Vertreter dieser Fraktion die eher düstere und zerstörerische Seite der Na’vi repräsentieren.

Avatar: Fire and Ash. Get ready to journey back to Pandora, in theaters December 19, 2025. pic.twitter.com/sDrcn0c9e8 — Avatar 3: Fire and Ash  (@avatar3news) August 10, 2024

Cameron erklärte bei der diesjährigen Ausgabe der D23, dass der nächste Avatar-Film vielleicht nicht das sei, was die Fans erwarten, aber er sei das, was sie sich wünschen würden. Die Community könne sich auf neue Schauplätze, zusätzliche Charaktere und eine ganz bestimmte Figur freuen, die sie sicherlich hassen würden.

Wie erfolgreich ist das Franchise von Avatar eigentlich?

Dass James Cameron und Disney möglichst langfristig an der Marke „Avatar“ festhalten wollen, ist angesichts der gigantischen Erfolge der bisher veröffentlichten Filme alles andere als verwunderlich. Bereits „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ aus dem Jahr 2009 war ein absoluter Kassenschlager.

Weltweit konnte er bis zum heutigen Tag mehr als 2,9 Milliarden US-Dollar einnehmen. Damit ist es mit weitem Abstand der bisher erfolgreichste Film aller Zeiten.

Der Nachfolger „Avatar: The Way of Water“ kam nach zahlreichen Verschiebungen und anderen Problemen erst im vergangenen Jahr auf die große Leinwand. Auch er entpuppte sich blitzschnell als Mega-Erfolg: Etwas über 2,3 Milliarden Dollar spülte das Sequel in die Kassen von Disney, das reicht immerhin für den dritten Platz der Allzeit-Charts.

Mittlerweile gibt es sogar mehrere Computer- und Videospiele wie etwa „Avatar: Frontiers of Pandora“, außerdem nähert sich der dritte Kinofilm mit immer größeren Schritten. Dazu gibt es nach längerer Funkstille endlich einige Neuigkeiten.

Aktuellen Planungen zufolge kommt „Avatar: Fire and Ash“ am 19. Dezember 2025 in die Kinos – zumindest in den USA. Deutsche Fans dürfen den Film bereits ab dem 17. Dezember des nächsten Jahres auf der großen Leinwand bewundern.

