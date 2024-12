Intergalactic The Heretic Prophet: Naughty Dog setzt auch auf Horror-Elemente – Gerücht

Auf den The Game Awards 2024 stellten die "The Last of Us"- und "Uncharted"-Macher von Naughty mit "Intergalactic: The Heretic Prophet" ihr neuestes Projekt vor. Diversen Hinweisen zufolge könnten neben Sci-Fi-Freunden auch Horrorfans auf ihre Kosten kommen.

Neben der offiziellen Enthüllung von „The Witcher 4“ gehörte die Ankündigung von Naughty Dogs „Intergalactic: The Heretic Prophet“ zu den größten Überraschungen der The Game Awards 2024.

Bei ihrer neuen Marke setzen die „The Last of Us“-Macher auf ein Science-Fiction-Setting, das uns in eine ferne Zukunft entführt. Unbestätigten Berichten zufolge bieten die Entwickler von Naughty Dog bei ihrem nächsten großen Projekt zudem Horror-Elemente.

Dies berichtet der auf Naughty Dogs Spiele spezialisierte Youtuber „Joanastic“, der sich bei seinen Angaben auf die Profile mehrerer Künstler beruft, die an „Intergalactic: The Heretic Prophet“ arbeiten.

Zwei Künstler liefern Hinweise

Im Rahmen seiner Recherche fand „Joanastic“ heraus, dass der Horrorkünstler Tye Martinez am neuen Projekt von Naughty Dog mitwirkte beziehungsweise mitwirkt. Eigenen Aussagen zufolge spezialisierte sich Martinez im Laufe seiner Karriere auf den Cyberpunk-Horror. Ein Genre, das im Zusammenhang mit dem Setting von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ definitiv Sinn ergeben dürfte.

Auf X (ehemals Twitter) bestätigte Martinez selbst, dass er in die Arbeiten am neuen Naughty Dog-Projekt involviert ist. Der Künstler dazu: „Das ist ein verrücktes Gefühl. Ich kann es kaum erwarten, etwas zu spielen, in das ich ein bisschen von meinem Gehirn gesteckt habe.“

Den nächsten Hinweis lieferte uns der Visual Artist Colin Lorimer. Lorimer war an der Produktion des ersten Trailers zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ beteiligt und teilte das Video auf seinem Instagram-Account. Auf Instagram versah der Visual Artist den ersten Trailer zum neuen Naughty Dog-Projekt unter anderem mit dem Hashtag „Horror“.

Naughty Dog äußerte sich zu den aktuellen Gerüchten bislang nicht. Daher bleibt vorerst abzuwarten, wie umfangreich die möglichen Horror-Elemente von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ unter dem Strich ausfallen.

Naughty Dog setzte immer wieder auf düstere Erfahrungen

Dass sich die Entwickler von Naughty Dog durchaus darauf verstehen, uns mit düsteren Spielerfahrungen einen Schauer über den Rücken zu jagen, stellte das kalifornische Studio in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis. Zum einen kommen uns hier natürlich die beiden „The Last of Us“-Abenteuer in den Sinn.

Doch auch das ursprünglich im Jahr 2007 für die PS3 veröffentlichte „Uncharted: Drakes Schicksal“ enthielt einen Abschnitt, in dem Naughty Dog mit einer Mischung aus Action- und Horror-Elementen begeisterte.

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ befindet sich für die PS5 in Entwicklung und soll uns nicht weniger als das bisher „tiefgründigste Gameplay“ in der Geschichte von Naughty Dog bieten. Wir schlüpfen in die Rolle der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die auf dem entfernten Planeten Sempiria gestrandet ist.

Das Erstaunliche daran: Der Kontakt zu dieser Welt wurde bereits vor mehreren hundert Jahren unterbrochen. Sollte es Jordan gelingen, von Sempiria zu fliehen, wäre sie der erste Mensch seit 600 Jahren, dem dieses Kunststück gelang.

In unserem ausführlichen Special haben wir alle derzeit bekannten Fakten zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ für euch zusammengefasst.

