Intergalactic The Heretic Prophet: Astro-Bot-Entwickler voller Vorfreude auf neue Naughty-Dog-IP

Die Game Awards 2024 stellten Anfang Dezember ein gelungenes Ereignis für Sony dar. Nachdem „Astro Bot“ mehrfach ausgezeichnet und unter anderem auch zum besten Spiel des Jahres gewählt wurde, erfolgte am Ende der Preisverleihung die Enthüllung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“, dem neuen Projekt von „Uncharted“-Entwickler Naughty Dog.

Wie mehrere Mitglieder von „Astro Bot“-Entwickler Team Asobi nun verraten haben, freute man sich dementsprechend nicht nur über die gewonnenen Preise, sondern auch über die Ankündigung des PlayStation-Partner-Studios. Demnach blicke man „Intergalactic: The Heretic Prophet“ mit großen Erwartungen, aber auch voller Vorfreude entgegen.

Astro-Bot-Entwickler wussten nichts von neuer Naughty-Dog-IP

Im Gespräch mit der japanischen Famitsu (via Automaton) erzählte Nicolas Doucet, seines Zeichens Director und Producer von „Astro Bot“, dass man selbst nichts von Naughty Dogs Ankündigung wusste. So wechselte man für einen kurzen Moment von der Rolle als Entwickler in die der Spieler und blickte gespannt auf die Enthüllung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Laut Doucet seien die letzten zehn Minuten der Game Awards 2024 „perfekt für die Zukunft von PlayStation“ gelaufen.

Und auch die anderen mitgereisten Teammitglieder von Asobi freuten sich über die überraschende Ankündigung. Im Interview verriet der leitende Spieldesigner Hiroaki Yatoku, dass er nach der Show noch die Möglichkeit nutzte, um sich einigen Entwicklern von Naughty Dog kurzzuschließen: „Nach der Veranstaltung hatte ich Gelegenheit, mit Mitgliedern von Naughty Dog zu sprechen. Ich habe gehört, dass sie auch glücklich waren und jubelten, als Astro Bot zum Spiel des Jahres gewählt wurde. Wieder einmal habe ich die Stärke der Bindung innerhalb der PlayStation Studios gespürt.“

Intergalactic: The Heretic Prophet spaltet die Community

Doch während sich die „Astro Bot“-Entwickler sehr über die Ankündigung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ freuten, schien die Community nicht vollends zufrieden zu sein. Im Anschluss an die Enthüllung entbrannten im Internet hitzige Diskussionen. Dabei stand vor allem die Wahl der Hauptfigur in der Kritik, die von Schauspielerin Tati Gabrielle verkörpert wird. Während einige den Mut von Naughty Dog schätzen, befürchten andere den Versuch, eine politische Botschaft zu vermitteln.

Solche Debatten sind natürlich nichts Neues und vor allem die Spiele von Naughty Dog sorgten in der Vergangenheit bereits für breitgefächerte Reaktionen. Bleibt abzuwarten, wie die Fans reagieren werden, sobald das erste Gameplay-Material zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ enthüllt wurde. Im Laufe des nächsten Jahres werden wir definitiv mit mehr Details zu Naughty Dogs neuem Projekt rechnen können.

