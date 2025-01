Borderlands 4: Loot-Shooter mit Open-World? Gearbox-Chef klärt auf

„Borderlands 4“ feierte im Rahmen der Game Awards 2024 seine Trailer-Premiere. Kurz darauf fragten sich die Fans, ob der kommende Loot-Shooter womöglich eine Open-World bieten könnte. Im Vorgänger konnten die Spieler schließlich nur zwischen den verschiedenen Gebieten hin- und herreisen.

Für Klarheit sorgte Randy Pitchford, Chef des verantwortlichen Entwicklerstudios Gearbox Software, in einem Interview. Demnach können sich die Spieler mit dem vierten Teil auf das bis dato „offenste und freieste“ „Borderlands“ freuen.

Keine Open-World, aber offen und frei

Doch so „offen und frei“ „Borderlands 4“ auch werden wird, als Open-World-Spiel würde Pitchford den Ego-Shooter nicht bezeichnen. In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) erklärte er: „Ich würde nicht ‚Open World‘ verwenden, um Borderlands 4 zu beschreiben, da der Begriff mit viel Ballast kommt, der nicht zutrifft. Ihr werdet schon sehen.“

Wie Pitchford aber im Interview mit GameSpot verraten hat, soll sich „Borderlands 4“ mit seiner Spielwelt dennoch deutlich vom Vorgänger abheben. Im ersten Gameplay-Trailer blickt die neue Gruppe von Helden Richtung Horizont: „Alles, was ihr seht, ist Spielraum, den ihr erreichen könnt, ohne Ladezeit.“ Da in der besagten Szene auch der aus „Borderlands: The Pre-Sequel“ bekannte Mond von Elpis zu sehen ist, machte Pitchford nochmals deutlich: „Alles in der Szene.“

Dennoch distanziert sich Pitchford von anderen Open-World-Spielen: „Wir legen großen Wert auf Kampfdynamik und auf dieses Moment-zu-Moment-Gefühl. Wir gestalten diese Welt. Alles, was sich entfaltet, hat einen Zweck. Man kann das Herz des Designers dahinter spüren. Man kann sagen, Leute, die sich sehr darum kümmern, haben diesen Scheiß gemacht. Das ist nicht nur eine systemische, algorithmisch gefüllte Welt.“

Borderlands 4 mit neuen Bewegungsoptionen

Um sich in der neuen, nahtlosen, aber nicht offenen Spielwelt von „Borderlands 4“ fortzubewegen, werden die Entwickler auch einige neue Bewegungsoptionen implementieren. Dazu gehören wie immer einige Fahrzeuge, aber auch ein Enterhaken wird seinen Weg in den Loot-Shooter finden. Wie das Gameplay in „Borderlands 4“ letztendlich genau aussehen wird, erfahren wir wohl in absehbarer Zeit. So kündigte Gearbox zuletzt eine Gameplay-Premiere für Anfang 2025 an.

Außerdem haben die Macher in der Vergangenheit bereits bestätigt, dass auch Koop-Freunde wieder auf ihre Kosten kommen werden. So wird „Borderlands 4“ nicht nur einen Online-Modus für bis zu vier Spieler bieten, sondern auch einen lokalen Splitscreen-Modus für zwei Teilnehmer. Erscheinen soll „Borderlands 4“ noch in diesem Jahr, ein genauer Release-Termin steht bislang aber noch aus.

