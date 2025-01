Apple Vision Pro: Fehlende Nachfrage führt zu einem drastischen Schritt – Bericht

Die Apple Vision Pro kam im Februar 2024 in den USA in den Handel, während die Veröffentlichung in Deutschland im Juli 2024 folgte. Um den ersten räumlichen Computer des iPhone-Herstellers nutzen zu können, müssen Kunden aber tief in die Tasche greifen: Hierzulande werden mindestens 3999 Euro für das Mixed-Reality-Headset fällig. Möglicherweise auch ein Grund, weshalb die Verkäufe der Apple Vision Pro nun ins Stocken geraten. Deshalb soll Apple Berichten zufolge jetzt auch einen drastischen Schritt gegangen sein.

Produktion der Apple Vision Pro angeblich eingestellt

Wie das Nachrichtenportal The Information (via MacRumors) von einer Person, die direkt an der Komponenten-Produktion für das MR-Headset beteiligt ist, erfahren haben will, soll Apple die Produktion der Apple Vision Pro eingestellt haben. Der Grund dafür sind die hohen Lagerbestände, die im Laufe des neuen Jahres verkauft werden sollen. Den Angaben zufolge wurde eine „erhebliche“ Menge an Brillen angesammelt, die dem Unternehmen nach bis zum Ende des Lebenszyklus ausreichen sollen.

Ursprünglich plante Apple mindestens eine Million Exemplare der Apple Vision Pro im ersten Jahr nach der Veröffentlichung zu verkaufen. Allerdings soll das interne Verkaufsziel, ebenso wie das Produktionsziel, schon nach kurzer Zeit halbiert worden sein. Als Ursache werden unter anderem das komplexe Design des Headsets und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Herstellung genannt.

Apple Vision Pro 2 und mögliche Partnerschaft mit Sony

Trotz der schleppenden Verkäufe und der schwierigen Produktion soll sich Apple aber dazu entschieden haben, an einer Apple Vision Pro 2 zu arbeiten. Das Gerät soll sich Berichten zufolge auch schon in der Entwicklung befinden, doch hier soll es intern angeblich ebenfalls zu Problemen kommen. Nichtsdestotrotz könnte Apple ein „inkrementelles Update des Produkts mit begrenzten Änderungen an seinem physischen Design veröffentlichen.“

Zuletzt machten außerdem Gerüchte die Runde, dass Apple eine Zusammenarbeit mit Sony anstrebe. Den Berichten nach wolle man die PS-VR-2-Controller in Kombination mit der Vision Pro nutzen. So möchte Apple unter anderem auch die Gaming-Erfahrung mit dem eigenen Headset verbessern. Aber auch eine präzisere Steuerung von Apps wie Final Cut Pro oder Adobe Photoshop wäre mit den PS-VR-2-Controllern denkbar.

