PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Auch im neuen Jahr sind wir wieder mit unserem Wochenend-Artikel am Start. Hier kommen unsere frischen Tipps und Erinnerungen.

Nach den Feiertagen schlüpfen wir so langsam aus unseren Kokons und versorgen euch wieder mit den neuesten Neuigkeiten aus der Gaming-Branche. Dazu gehört auch unser regelmäßiger Artikel zum Wochenende, in dem wir euch die wichtigsten News der Woche sowie Tipps für die freien Tage verraten.

So hat kürzlich das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment die Einzelhandels-Spiele-Charts für Deutschland vom 23. Dezember bis zum 28. Dezember 2024 bekanntgegeben. Auf der PlayStation 5 konnte sich „Astro Bot“ wieder auf den ersten Platz zurückkämpfen. Auf der PlayStation 4 setzen die Spieler eher auf den Dauerbrenner „GTA 5“.

Schon im Dezember startete im PlayStation Store der riesige Januar Sale, bei dem rund 6.000 Spiele, Editionen sowie Erweiterungen für PS5 und PS4 im Preis gesenkt wurden. Nun wurde die Rabattaktion noch einmal aufgestockt. Mehr als 3.000 zusätzliche Angebote finden Spieler jetzt in dem so schon massiven Sale.

Während die Dezember-Angebote des großen Sales noch bis zum 7. Januar gelten, sind die hinzugekommenen Rabatte auf Spiele bis zum 18. Januar gültig. Darunter fallen etwa „Stellar Blade“, „As Dusk Falls“ oder auch „Hades“.

Seit dem 2. Januar ist zudem das Action-Rollenspiel „Wuthering Waves“ für die PlayStation 5 erhältlich. Zuvor konnte der Titel auf dem PC und mobilen Systemen gespielt werden. Gleichzeitig wurde Update 2.0 des Titels von Kuro Games veröffentlicht, das einige neue Inhalte und Features zu „Wuthering Waves“ brachte.

Es ist zwar noch ein wenig hin, aber in der nächsten Woche könnte bereits die erste Season von „Marvel Rivals“ beginnen. Der Ingame-Countdown des Battle Passes deutet auf den 9. Januar. Mit der Season könnten die ersten neuen Charaktere ins Spiel kommen. Ein Teaser bestätigte nun erstmals die Fantastic Four.

Welche Spiele stehen bei euch an diesem Wochenende an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

