Anime-Highlights 2025: Diese 9 Anime-Serien-Neustarts solltet ihr im Auge behalten

2024 hatte mit Anime-Serien wie „Fairy Tail: 100 Years Quest“, „Solo Leveling“, „Sand Land: The Animation“ oder auch der Neuauflage von „Ranma 1/2“ einige großartige Highlights für uns bereit. Doch auch 2025 verspricht ein aufregendes und tolles Jahr für Anime-Fans zu werden. Deshalb möchten wir euch nachfolgend neun kommende Anime-Serien-Neustarts vorstellen, die ihr im neuen Jahr unbedingt näher im Auge behalten solltet.

Sakamoto Days

Starttermin: 11. Januar 2025 (Netflix)

Früher war Taro Sakamoto als ultimativer Auftragskiller gefürchtet. Mord war seine Leidenschaft und niemand konnte es auch nur annähernd mit ihm aufnehmen. Doch all das gehörte plötzlich der Vergangenheit an. Als er der Liebe seines Lebens begegnet ist, hat er ihr geschworen, sich für sie zu ändern. Wenig später tauschte Taro hängt seine Waffen an den Nagel und leitet fortan einen Supermarkt. Allerdings sieht er sich bald gezwungen, den Ruhestand aufzugeben.

„Sakamoto Days“ verspricht ein frühes Anime-Highlight 2025 zu werden.

Mit „Sakamoto Days“ erwartet euch eine abgedrehte Anime-Serie, die im Studio TMS Entertainment („Fruits Basket“) entsteht. Regie führt Masaki Watanabe (Episode Director bei „Dragon Quest: The Adventure of Dai“). Für die Serienkomposition ist Taku Kishimoto („Haikyu!!“) verantwortlich. Falls ihr eine Schwäche für spannende Actionserien mit einer guten Prise Humor habt, solltet ihr euch diese Show unbedingt anschauen.

Shin Samurai-den Yaiba

Starttermin: April 2025

Der junge Yaiba lebt zusammen mit seinem Vater tief im Dschungel und träumt davon, eines Tages ein großer Samurai zu sein. Tatsächlich macht unserem Protagonisten im Umgang mit dem Schwert so schnell keiner was vor, allerdings hat er auch seine Schwächen. Insbesondere der Umgang mit anderen Menschen liebt Yaiba so gar nicht. Eine Verkettung unglücklicher Umstände bringt ihn letztendlich nach Tokio, wo ein großes Abenteuer wartet!

Bei „Yaiba“ beziehungsweise „Shin Samurai-den Yaiba“ handelt es sich um die Neuauflage des gleichnamigen Manga-Klassikers von Gosho Aoyama („Detektiv Conan“). Das Remake entsteht im renommierten Studio WIT („Attack on Titan“) unter der Regie von Takahiro Hasui („Mob Psycho 100 III“). Toko Machida („Smile Down the Runway“) übernimmt die Serienkomposition. Fans klassischer Action-Comedys dürften hier auf ihre Kosten kommen.

Your Forma

Starttermin: April 2025

In einer alternativen Version des Jahres 2023 bezeichnet Your Forma eine bahnbrechende Technologie. Ursprünglich entwickelt im Kampf gegen einen massiven Ausbruch viraler Enzephalitis, sind diese Geräte inzwischen fest im Alltag der Menschen verankert. Allerdings gibt es einen deutlichen Nachteil, denn diese Objekte zeichnen sämtliche Erlebnisse des Nutzers auf. Immerhin die Polizistin Echika Hieda kann hieraus in ihrem Job einen Nutzen ziehen.

Mit „Your Forma“ dürften vor allem Sci-Fi-Fans auf ihre Kosten kommen.

Liebhaber mitreißender Science-Fiction-Thriller sollten sich im Jahr 2025 die Anime-Serie „Your Forma“ vormerken, die auf einer gefeierten Light-Novel-Reihe desselben Titels basiert. Die Animationsserie entsteht bei Geno Studio („Golden Kamuy“). Während Takaharu Ozaki („Goblin Slayer“) den Posten des Regisseurs bekleidet, schreibt Kazuyuki Fudeyasu („Monster“) das Drehbuch. Die Musik komponiert Tatsuya Katou („Trigun Stampede“).

Gachiakuta

Starttermin: 2025

Rudo lebt in den Slums und fristet sein Dasein als Müllsammler. Als wäre es nicht schon schlimm genug, allein deshalb zu den Verlierern der Gesellschaft zu gehören, sollen die Dinge schon bald noch schlimmer für ihn stehen. Eines Tages wird ihm der Mord an seinem Ziehvater angehängt, weshalb er zur Strafe in die „Hölle“ geworfen wird. Noch ist jedoch nicht alles verloren, denn nun kann Rudo erstmals die Wahrheit der Welt erkennen.

Eines der großen Anime-Highlights 2025 verspricht die Dark-Fantasy-Serie „Gachiakuta“ zu werden. Verantwortlich für die Produktion des potentiellen Anime-Hits zeichnet das gefeierte Studio Bones („My Hero Academia“), in dem Fumihiko Suganuma (Episode Director bei „Shirobako“) die Regie übernimmt. Die Serienkomposition übernimmt derweil Hiroshi Seko („Jujutsu Kaisen“). Satoshi Ishino („Date A Live“) steuert die Charakterdesigns bei.

Lazarus

Starttermin: 2025

Wir schreiben das Jahr 2052 und die Welt genießt eine beispiellose Ära des Friedens und Wohlstands. Krankheiten und Schmerzen sind mittlerweile nur noch Erinnerungen. Zu verdanken ist dies Dr. Skinner und seinem Wundermittel Hapuna. Plötzlich verschwindet Skinner allerdings von der Bildfläche, nur um drei Jahre später mit einer Hiobsbotschaft zurückzukehren: Jeder Mensch, der Hapuna eingenommen hat, soll innerhalb von drei Jahren sterben.

„Lazarus“ könnte einer DER Anime-Hits 2025 werden!

Apropos „Anime-Highlight 2025“: In diese Kategorie könnte im Laufe des neuen Jahres auch die stilvolle wie actionreiche Anime-Serie „Lazarus“ fallen. Diese entsteht bei Studio Mappa („Ranma 1/2“) unter der Regie von Anime-Legende Shin’ichirō Watanabe („Cowboy Bebop“). Watanabe wird bei diesem Projekt, das viel Werk auf seine jazzige Musik mit elektronischen Elementen legen soll, eng mit „John Wick“-Regisseur Chad Stahelski zusammenarbeiten.

Leviathan

Starttermin: 2025 (Netflix)

Wir befinden uns in einer alternativen Version Europas am Vorabend des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs (1914-1918): Prinz Aleksandar, der Sohn des ermordeten Erzherzogs Franz Ferdinand, befindet sich auf der Flucht. Ehe er sich versieht, steht er im Fadenkreuz diverser Parteien, die an diesem Konflikt beteiligt sind. Über Umwege gelangt er an Bord des neuen Luftschiffs Leviathan, wo er mit einer neuen Verbündeten gemeinsame Sache machen muss.

Die Romanadaption „Leviathan“ entsteht als Gemeinschaftsproduktion in den Studios Orange („Beastars“) und Qubic Pictures („Star Wars: Visionen“). Christophe Ferreira (Key Animation bei „LUPIN III. – The Woman Called Fujiko Mine“) übernimmt den Posten des Regisseurs. Nobuko Toda („Ultraman“) sowie Kazuma Jinnouchi („Batman: Arkham Shadow“) komponieren die Musik. Joe Hisaishi („Prinzessin Mononoke“) wird ebenfalls Songs beisteuern.

See You Tomorrow at the Food Court

Starttermin: 2025

Während Wada eher als ruhiges Mädchen gilt, wird Yamamoto eher als einsame Wölfin von ihren Klassenkameraden wahrgenommen. Allerdings ahnt keiner, dass Wada insgeheim geradezu süchtig nach Mobile-Games ist, während Yamamoto eine glühende Anhängerin urbaner Legenden und ihres Lieblings-YouTubers ist. Ihr größtes Geheimnis ist, dass sich die zwei Mädchen einander bei täglichen Treffen in einem Food-Court immer besser kennenlernen.

Für Slice-of-Life-Fans dürfte „See You Tomorrow at the Food Court“ einen Blick lohnen.

Auch für Slice-of-Life-Freunde ist 2025 gesorgt und diese sollten „See You Tomorrow at the Food Court“ im Blick behalten. Studio Atelier Pontdarc („Uncle from Another World“) produziert die Anime-Serie. Regie führt Kazuomi Koga („Rent-a-Girlfriend“) nach einem Drehbuch von Jukki Hanada („Steins;Gate“). Kyuuta Sakai („Re:ZERO -Starting Life in Another World-„) steuert das Charakterdesign bei. Kana Utatane („Mieruko-chan“) komponiert die Musik.

Witch Hat Atelier

Starttermin: 2025 (Crunchyroll)

Als Hexe wird jemand geboren, doch dieses Glück war unserer Protagonistin Coco nicht vergönnt. Dennoch lässt sie sich davon nicht unterkriegen und glaubt weiterhin fest daran, sich ihren Traum vom Zaubern erfüllen zu können. Deshalb kann sie ihr Glück kaum fassen, als eines Tages tatsächlich ein Zauberer ihr Dorf erreicht. Fortan folgt ihm Coco auf Schritt und Tritt, allerdings soll sie schon bald einen verhängnisvollen Fehler begehen.

Das Fantasy-Abenteuer „Witch Hat Atelier“ könnte ein weiteres Anime-Highlight 2025 werden, denn bereits die Manga-Vorlage konnte zahlreiche Fan-Herzen im Sturm erobern. Studio BUG FILMS („Zom 100: Bucket List of the Dead“) möchte unter der Regie von Ayumu Watanabe („Bright Sun – Dark Shadows“) an diesen Erfolg anknüpfen. Kairi Unabara („Pokémon Evolutions“) fungiert als Charakterdesigner und Yuka Kitamura („Elden Ring“) als Komponistin.

Wondance

Starttermin: 2025 (Disney+)

Oberschüler Kaboku Kotani möchte keine Aufmerksamkeit erregen und verhält sich deshalb möglichst ruhig. Als Stotterer fällt es ihm ohnehin schon schwer genug, durch den Alltag zu kommen. Als er eines Tages die Erstklässlerin Hikari Wanda beim Tanzen beobachtet, kommt er ins Grübeln. Vielleicht könnte auch er eine solche Art der Freiheit erlangen? Um hierauf eine Antwort zu finden und Hikari näher zu kommen, schließt sich Kaboku dem Tanzclub an.

Musik und Tanz dürften wichtige Rollen im Sport-Anime „Wondance“ spielen.

Das renommierte Studio Madhouse („Frieren – Nach dem Ende der Reise“) kümmert sich in Zusammenarbeit mit Cyclone Graphics Inc. („Drifters“, Opening Animation) um die Anime-Umsetzung des Sport-Manga „Wondance“. Als Producer der Tanzszenen konnte mit Rie Hata eine bekannte Choreographin und Tänzerin gewonnen werden, die in den letzten Jahren vor allem mit japanischen und koreanischen Künstlern erfolgreich zusammengearbeitet hat.

Weitere Anime-Highlights 2025

DANDADAN Staffel 2: Season 1 des abgedrehten Fantasy-Sci-Fi-Mix „DANDADAN“ gehört für viele Anime-Fans zu den großen Highlights 2024. Angesichts des großen Erfolgs der Anime-Serie war eine Fortsetzung natürlich nur eine Frage der Zeit. Diese startet im Juli 2025. Ein genauer Termin ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Die Tagebücher der Apothekerin Staffel 2: Und noch einer der größten Anime-Hits der letzten Jahre wird 2025 fortgeführt! Season 2 des Mystery-Abenteuers rund um die neugierige Maomao startet schon am 10. Januar 2025 bei Crunchyroll im Simulcast.

Mit Staffel 3 von „Fire Force“ startet 2025 eine lange herbeigesehnte Anime-Fortsetzung.

Fire Force Staffel 3: Mehr als vier Jahre mussten sich Fans des mitreißenden Fantasy-Abenteuers „Fire Force“ gedulden, doch nun rückt die Fortsetzung in Form der finalen 3. Season in greifbare Nähe. Los geht es mit Part 1 im April 2025 bei Crunchyroll. Teil 2 folgt im Januar 2026 und soll die Geschichte rund um Shinra abschließen.

Kaiju No. 8 Staffel 2: Nicht nur dank seiner brachial inszenierten Monsteraction konnte sich „Kaiju No. 8" weltweit die Herzen vieler Fans erobern. Insbesondere aufgrund des großen internationalen Erfolgs ließ die Ankündigung einer 2. Season nicht lange auf sich warten. Die Fortsetzung startet im Juli 2025 bei Crunchyroll.

Solo Leveling Staffel 2: Eine weitere Anime-Serie, die sich 2024 zu einem immensen weltweiten Erfolg entwickeln konnte, ist das mitreißende Fantasy-Abenteuer „Solo Leveling". Seit dem 4. Januar geht die Reise von Sung Jin-Woo, um zum stärksten Jäger der Welt zu werden, weiter. Season 2 könnt ihr bei Crunchyroll im Simulcast schauen.

Auf welche neue Anime-Serie freut ihr euch 2025 schon ganz besonders?

