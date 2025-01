Remedy: Europäische Version von Naughty Dog? Alan-Wake-2-Director äußert sich

Kyle Rowley, der Game Director von “Alan Wake 2”, hat in einem Interview mit dem YouTube-Kanal „Behind The Voice“ Einblicke in seine Arbeit bei Remedy Entertainment gewährt. Während des Gesprächs erinnerte sich der Branchenveteran an seine frühen Erfahrungen im Studio.

Parallelen zwischen Remedy und Naughty Dog

Besonders hob Rowley hervor, wie sehr er von Naughty Dog, dem kalifornischen Entwicklerstudio hinter Titeln wie “Uncharted” und “The Last of Us”, inspiriert wurde. Der Game Director erklärte in diesem Zusammenhang, dass er bereits während der Entwicklung von “Quantum Break” Remedys Potenzial sah, die „europäische Version von Naughty Dog“ zu werden.

“Als ich zu Quantum Break kam, war ich begeistert davon, an etwas zu arbeiten, das… wisst ihr, eines meiner Lieblingsspiele war damals Uncharted, und ich wusste, dass wir etwas machen würden, das…”, so der etwas holprige Einstieg von Rowley in das Thema.

Er ergänzte: “Ich erinnere mich an eine Diskussion mit unserem damaligen Chefanimateur und sagte: Ich denke, wir sollten versuchen, so etwas wie die europäische Version von Naughty Dog zu werden. Es wäre cool, wenn wir das gleiche Spielgefühl erreichen könnten. Und das war die Art von Spiel, die ich gerne spiele, also war ich begeistert, daran zu arbeiten.”

Ob es sich hierbei um ein Ziel handelte, das Remedy Entertainment als Studio teilte, oder Rowley damals gar der größte Naughty-Dog-Fan bei den “Alan Wake”-Machern war, ist offen. Die Parallelen zwischen den Studios sind jedoch offensichtlich.

Beide sind für Action-Adventure-Spiele mit starkem Fokus auf filmische Inszenierung bekannt. Doch während Naughty Dog größere Budgets wie etwa bei “The Last of Us Part 2” einsetzt, das laut Berichten 220 Millionen Dollar gekostet haben soll, arbeitet Remedy oft mit vergleichsweise geringeren Mitteln. So lag das Budget für “Alan Wake 2” angeblich bei etwa 70 Millionen Euro, davon 20 Millionen für das Marketing, während “Control” auf eine Summe von 30 Millionen Euro gekommen sein soll.

ANZEIGE Alan Wake 2 Deluxe Edition - PS5 Bei Amazon für 66,86 €*

Annapurna Interactive als neuer Partner

Die Inspirationen und Ähnlichkeiten gehen über das Gameplay hinaus. Remedy hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, die Spielemarken auf andere Medien auszuweiten. Ähnlich wie Naughty Dog mit den Verfilmungen von “Uncharted” und “The Last of Us” plant Remedy die Adaption von “Alan Wake” und “Control” für Film und Fernsehen.

Die Weiterentwicklung dieser Strategie wurde durch eine Partnerschaft mit Annapurna Interactive beflügelt. Dabei sicherte sich das zuletzt genannte Unternehmen die Optionen auf die Film- und TV-Rechte für “Control” und “Alan Wake”. Laut Sam Lake, dem Kreativdirektor von Remedy, ist dies eine spannende Gelegenheit, das „Remedy Connected Universe“ auf neue Plattformen auszuweiten.

Remedy hat außerdem angekündigt, “Control 2” zusammen mit Annapurna zu entwickeln, wobei beide Unternehmen jeweils 50 Prozent des Entwicklungsbudgets beisteuern. Interessanterweise wird Remedy das Spiel selbst veröffentlichen – ein Novum für das Studio.

Weitere Meldungen zu Remedy Entertainment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren