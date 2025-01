Sonic the Hedgehog: Kinofilmreihe durchbricht Milliarden-Dollar-Schallmauer

Sonic the Hedgehog:

Die Verfilmung des Videospiels „Sonic the Hedgehog“ hat mit den drei bisherigen Produktionen einen finanziellen Meilenstein überwunden. Was bedeutet das für die Zukunft?

Seit der Premiere des ersten „Sonic the Hedgehog“-Films im Jahr 2020 entwickelte sich die Filmreihe zu einem Erfolg. Basierend auf der Videospielserie von Sega zog der stachelige Protagonist nicht nur treue Fans in die Kinos. Auch neue Zielgruppen wurden angesprochen.

Es ist quasi ein Win-Win-Geschäft, das sich mittlerweile mit einer beeindruckenden Zahl untermauern lässt.

Sonic the Hedgehog 3 macht die Milliarde voll

Der dritte Teil der Serie, „Sonic the Hedgehog 3“, der im vergangenen Monat Premiere feierte, spielte weltweit bislang 336,3 Millionen US-Dollar ein. Allein in der ersten Woche erzielte der Film 211,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen.

„Sonic the Hedgehog 3“ wurde von Kritikern positiv bewertet, darunter eine 86-Prozent-Bewertung auf Rotten Tomatoes. Keanu Reeves, der die Figur Shadow the Hedgehog verkörpert, trug laut Expertenmeinungen maßgeblich zum Erfolg bei.

Die ersten beiden Filme aus den Jahren 2020 und 2022 erzielten zusammen 725,2 Millionen US-Dollar an den Kinokassen und generierten zusätzlich 181 Millionen US-Dollar durch digitale Käufe und Ausleihen. Insgesamt hat die Reihe damit die Milliardengrenze überschritten, was ein beachtlicher Erfolg ist.

ANZEIGE Sonic the Hedgehog : Die Saga-Collection - Limited Edition [3 Blu-rays] Bei Amazon für 34,99 €*

Der vierte Film ist bereits in trockenen Tüchern

Die Filmreihe ist Teil eines erweiterten Sonic-Universums. Neben den Kinofilmen wurde 2023 die Spin-off-Serie „Knuckles“ veröffentlicht. Diese erreichte ebenfalls vorzeigbare Streaming-Zahlen. Gleichzeitig arbeitet Sega eng mit Paramount zusammen, um die Spiel- und Filmwelten zu verbinden und für Fans neue Erlebnisse zu schaffen.

Ein vierter Kinofilm wurde bereits bestätigt. Das Ende von „Sonic the Hedgehog 3“ deutet die Einführung eines neuen Charakters an, was Spekulationen über die Handlung der Fortsetzung anheizt.

Die Produzenten Neal H. Moritz und Toby Ascher zeigten sich in einem Statement begeistert über die weltweite Resonanz: „Wir machen diese Filme für die Fans. Und ihre Leidenschaft, Unterstützung und Liebe für diese Charaktere ist es, was uns jeden Tag antreibt, weiterhin die rasanten, lustigen und actiongeladenen Geschichten zu erschaffen.“

Weitere Meldungen rund um Sonic the Hedgehog:

“Sonic the Hedgehog 3” kam im Dezember 2024 in die Kinos. Laut Paramount schneidet der Film im Vergleich zum zweiten Teil besser ab. Zusammen mit dem vierten Teil und möglichen weiteren Filmen dürfte auch die 2-Milliarden-Marke nicht unerreichbar sein.

Weitere Meldungen zu Sonic the Hedgehog.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren