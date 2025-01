Film-Highlights 2024: Das sind die Favoriten des Death-Stranding-Schöpfers

Der japanische Entwickler Hideo Kojima, der sich vor allem durch die „Metal Gear“-Reihe einen Namen machen konnte, ist bekannt für die filmreife Inszenierung seiner Videospiel-Werke. Zuletzt ließ er mit „Death Stranding“ die Grenze zwischen Film und Videospiel noch weiter verschwimmen. Kein Wunder also, dass Kojima selbst fleißig Filme schaut, um nach möglicher Inspiration zu suchen. Welche Filme den legendären Entwickler im vergangenen Jahr besonders begeistern konnte, verriet er nun selbst.

Hideo Kojimas Lieblingsfilme 2024

Ohne bestimmte Rang- oder Reihenfolge gab Kojima seine Lieblingsfilme 2024 in einem Beitrag via Threads bekannt. Mit dabei sind auch zwei wahre Highlights des vergangenen Jahres, sodass Kojima hier mit seiner Meinung wohl nicht alleine dastehen dürfte. Gemeint ist neben dem mehrfach zum Film des Jahres gewählten „Dune 2“ auch das Endzeit-Abenteuer „Furiosa: A Mad Max Saga“. Etwas unter dem Radar liefen Filme wie „All of Us Strangers“, „The Holdovers“ oder der Body-Horror „The Substance“. Dennoch schafften es die Werke auf Kojimas Liste.

Als kleines Extra teilte Kojima außerdem auch die seiner Meinung nach besten japanischen Filme mit: „A Girl Named Ann“, „All the Long Nights“ und „My Sunshine“. Neben Filmen konnte sich Kojima aber auch für einige Serien begeistern und nannte „Shogun“ und „True Detective: Night Country“ als die besten Dramen des Jahres. Und auch drei Animationsfilme konnten besonders das Interesse des Videospiel-Genies wecken: „Look Back“, „Flow“ und „Robot Dreams“.

Hideo Kojimas Film-Favoriten 2024 in der Übersicht:

Past Lives

The Teachers’ Lounge

Dune Part Two

All of Us Strangers

Furiosa: A Mad Max Saga

La Chimera

Hit Man

Gondola

The Seed of the Sacred Fig

The Substance

The Holdovers

Juror #2

Woran arbeitet Hideo Kojima im Moment?

Wenn Hideo Kojima nicht gerade Filme oder Serien schaut, ist er wohl wie gewohnt mit der Entwicklung von Videospielen beschäftigt. Aktuell hat der Japaner gleich drei Projekte in der Mache. In greifbarer Nähe ist vor allem „Death Stranding 2: On the Beach“, dessen Veröffentlichung noch 2025 exklusiv für die PS5 erfolgen soll. Hier werden die Spieler erneut in die Rolle von Lieferbote Sam Bridges schlüpfen, der durch Schauspieler Norman Reedus verkörpert wird.

Noch etwas länger müssen sich Kojima-Fans wohl auf seine beiden anderen Titel gedulden. Während „Physint“ in Kooperation mit Sony entsteht und womöglich ein geistiger Nachfolger der „Metal Gear“-Reihe werden könnte, arbeitet Kojima für „OD“ gemeinsam mit Microsoft an einem revolutionären Horrorspiel. Allerdings kam es durch den Schauspieler-Streik in Hollywood zuletzt zu Verzögerungen bei den Arbeiten an beiden Projekten.

