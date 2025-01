Kingdom Come Deliverance 2: Ein riesiges Rollenspiel? Downloadgröße auf der PS5 bekannt

Nach einer Verschiebung, die vor allem der Qualität des Rollenspiels zugute kommen sollte, wird „Kingdom Come: Deliverance 2“ im Februar für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation erscheinen.

Auch wenn es bis zum Release des ambitionierten Nachfolgers noch wenige Wochen hin ist, wissen wir ab sofort, wie viel freien Speicherplatz wir für „Kingdom Come: Deliverance 2“ reservieren müssen. Unter Berufung auf die entsprechenden Daten im PlayStation Network gibt PlayStation Game Size an, dass die Downloadgröße des Mittelalter-RPGs bei knapp 84 Gigabyte liegt.

83,981 Gigabyte um genau zu sein. Wie gehabt gilt, dass sich diese Angabe lediglich auf die Launchversion bezieht. Ein mögliches Day-One-Update käme noch einmal extra hinzu.

Review-Codes wurden bereits verschickt

Wie die Entwickler von Warhorse kürzlich bestätigten, begann das Studio damit, die Tester in diesen Tagen mit Review-Codes zu versorgen. Offen ist leider noch, wann wir mit den Eindrücken und Tests der internationalen Magazine rechnen dürfen.

Das Ende des Review-Embargos nannte Warhorse nämlich noch nicht.

Stattdessen wies das tschechische Studio lediglich darauf hin, dass „sechs Jahre Arbeit das Nest verlassen“ und sich in den kommenden Tagen und Wochen dem Urteil der internationalen Tester stellen. Gleichzeitig merkten die Warhorse Studios an, dass auch die Spieler nicht leer ausgehen werden.

Die Community darf sich in dieser Woche auf die „finalen Impressionen“ vor dem Release von „Kingdom Come: Deliverance 2“ freuen.

Preload startet kurz vor dem Launch

Nach der Verschiebung im letzten Jahr erscheint das Rollenspiel am 4. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Vorbesteller der digitalen Version erhalten wie mittlerweile üblich die Möglichkeit, die Daten vorab herunterzuladen.

Damit ist gewährleistet, dass ihr „Kingdom Come: Deliverance 2“ pünktlich zum Release spielen könnt. Der Preload auf der PS5 startet am 2. Februar 2025.

Wie die Warhorse Studios versprachen, fällt die Welt von „Kingdom Come: Deliverance 2“ etwa doppelt so groß aus wie ihr Pendant aus dem Vorgänger. Dies wirkt sich natürlich auch auf den Umfang und die Spielzeit des Rollenspiels aus. So stellen die Entwickler eine Spielzeit von bis zu 100 Stunden in Aussicht.

Dies gilt natürlich nur für Spieler, die auch den diversen Nebenquests und Geheimnissen der Spielwelt nachgehen. Wer lediglich die Kampagne abschließen möchte, kann weniger Spielzeit einplanen.

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren