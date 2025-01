Kingdom Come Deliverance 2: Liegt in den Händen der Review-Götter – Spieler gehen nicht leer aus

Kingdom Come Deliverance 2:

Wie die Warhorse Studios verrieten, wird das Studio mehrere Wochen vor dem Release des Rollenspiels damit beginnen, die Review-Codes zu "Kingdom Come: Deliverance 2" zu verschicken. Doch auch die Spieler sollen in den nächsten Tagen nicht leer ausgehen.

Bereits Anfang Dezember gaben die Entwickler der Warhorse Studios bekannt, dass „Kingdom Come: Deliverance 2“ den Gold-Status erreichte und somit wie geplant im Februar 2025 erscheinen wird.

In einem aktuellen Tweet verriet Tobias Stolz-Zwilling, bei den Warhorse Studios für die globale PR-Arbeit zuständig, dass sein Studio in den nächsten Tagen und somit rund vier Wochen vor dem Release von „Kingdom Come: Deliverance 2“ damit beginnen wird, Review-Codes zum Mittelalter-Rollenspiel zu verschicken.

Unklar ist allerdings noch, wann wir mit den ersten Tests rechnen dürfen. Wann das Review-Embargo zu „Kingdom Come: Deliverance 2“ fallen wird, verriet Stolz-Zwilling nämlich nicht.

Frische Eindrücke und Details in Kürze

Auch die wartenden Spieler werden laut Stolz-Zwilling nicht leer ausgehen. Stattdessen wies der PR-Manager darauf hin, dass die Warhorse Studios die Community in der nächsten Woche mit den „finalen Impressionen“ zu „Kingdom Come: Deliverance 2“ versorgen werden.

„Von nun an liegt alles in den Händen der Review-Götter. (Bitte seid nachsichtig)“, so Stolz-Zwilling auf X (ehemals Twitter).

„Ich will nicht lügen. Ich bin nervös. Aber auch verdammt aufgeregt. Sechs Jahre Arbeit verlassen jetzt das Nest“, führte der PR-Manager zum bevorstehenden Versand der Review-Codes aus.

„Auf jeden Fall…. Kingdom Come: Deliverance 2 ist fast da. Erwartet nächste Woche einige (finale) erste Eindrücke.“

So umfangreich ist das Rollenspiel

In „Kingdom Come: Deliverance 2“ schlüpfen wir ein weiteres Mal in die Rolle des Protagonisten Heinrich von Skalitz, der sich in den Wirren eines tobenden Bürgerkriegs wiederfindet.

Auch der Rachefeldzug, auf dem sich Heinrich nach dem Mord an seinen Eltern befindet, spielt im Nachfolger natürlich eine zentrale Rolle. Wie die Warhorse Studios im letzten Jahr verrieten, fällt die Spielwelt von „Kingdom Come: Deliverance 2“ etwa doppelt so groß aus wie die des Vorgängers.

Ein Umfang, der sich wenig überraschend auf die Spielzeit auswirkt. Laut offiziellen Angaben dürfen sich Spieler, die wirklich alles sehen möchten, auf eine Spielzeit von 80 bis 100 Stunden einstellen. Wer lediglich die Kampagne abschließen will, kann etwas weniger Spielzeit einplanen.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ erscheint am 4. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

