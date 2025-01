Exodus: Q&A-Video liefert neue Details zum Sci-Fi-RPG der Mass-Effect-Macher

Ende 2023 kündigte das neue Studio Archetype mit „Exodus“ ein vielversprechendes Science-Fiction-Rollenspiel an. Interesse weckte der Titel vor allem durch die Tatsache, dass sich hinter den Machern gleich mehrere ehemalige Mitarbeiter von BioWare befinden, die sich unter anderem für die „Mass Effect“-Reihe verantwortlich zeichneten.

Nun veröffentlichten die Entwickler ein neues Q&A-Video zu „Exodus“, welches weitere Details zum kommenden Weltraum-RPG liefert. So sprechen James Ohlen und Chad Robertson, beides ehemalige Führungskräfte von BioWare, unter anderem über den Hub in der Spielwelt und welchen Einfluss die Zeit nehmen kann – so werden in „Exodus“ schließlich Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte vergehen können.

Eine ganze Stadt als Knotenpunkt

Während in den „Mass Effect“-Spielen das Raumschiff Normandy noch als Dreh- und Angelpunkt der Geschichte fungierte, haben sich die Entwickler für „Exodus“ einen noch größeren Knotenpunkt überlegt: eine ganze Stadt namens Persepolis. Dieser Hub wird sich im Laufe des Spiels zudem grundlegend verändern, da die Zeit während der Reisen im Weltraum viel langsamer vergeht, als auf der Heimatwelt. Im Video erklärt Ohlen: „Wir haben die Hauptstadt eurer Welt, Persepolis, zu einem wichtigen Zentrum eurer Abenteuer und Erfahrungen gemacht.“

„Und so brichst du zu deinen Exodus-Reisen auf und verlässt deine Stadt und einige deiner Freunde, und du triffst Entscheidungen über sie. Zum Beispiel muss nicht jeder mit dir auf einen Exodus gehen.“ Die zurückgelassenen Menschen werden sich im Laufe der Zeit aber verändern: „Wenn du zurückkehrst, könnte es ein Jahrzehnt später sein, oder es könnten vier Jahrzehnte später sein, und diese Entscheidungen werden deine Beziehungen zu Menschen beeinflusst haben, die jetzt ein Jahrzehnt älter oder drei oder vier Jahrzehnte älter sind.“

Der unterschiedliche Zeitfluss wird außerdem auch Auswirkung darauf nehmen, „wie sich deine Stadt entwickelt hat, wie Technologie in alles integriert wurde, vom Militär über zivile Strukturen bis hin zu, nun ja, ich könnte ewig so weitermachen.“ Demnach scheinen die Änderungen wohl bis ins kleinste Detail zu gehen.

Weltraum-Reisen, Alien-Rassen und Matthew McConaughey

„Exodus“ wird die Spieler in eine fiktive Zukunft versetzen, in der die Menschheit die sterbende Erde zurücklassen und in ein Universum voller Alien-Rassen fliehen musste. So wird man den Entwicklern zufolge unter anderem auf die Celestials treffen, die von den uralten Menschen der Erde abstammen. Aber auch „wunderbare und bizarre Kreaturen“ werden in der Welt von „Exodus“ zu Hause sein, die „oft viel seltsamer sind als die klassischen Aliens, die man vielleicht in anderen Science-Fiction-Franchises sieht.“

Neben den Reisen durch das All werden aber auch die Begleiter in „Exodus“ – ähnlich wie in den „Mass Effect“-Spielen – eine wichtige Rolle einnehmen. Für die Darstellung eines wichtigen Charakters konnten sich die Entwickler sogar die Dienste von Schauspieler Matthew McConaughey sichern. Wann „Exodus“ schließlich erscheinen soll, ist bislang aber noch nicht bekannt.

