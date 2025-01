The Elder Scrolls 6: Ankündigung und Skyrim haben etwas gemeinsam

Das 2018 angekündigte "The Elder Scrolls 6" konnte unlängst einen recht unrühmlichen Meilenstein feiern. Dieser verbindet den kommenden Titel jedoch mit dem 2011 erschienenen "The Elder Scrolls 5: Skyrim".

Bei dem kommenden „The Elder Scrolls 6“ waren die Entwickler von Bethesda mit ihrer Ankündigung recht früh dran. Bei der E3 2018 hatte das Studio die Arbeiten an dem nächsten Teil der beliebten Rollenspielreihe bestätigt.

Damit sind seit der offiziellen Ankündigung bereits mehr als sechs Jahre ins Land gezogen. Ein Reddit-Nutzer hat kürzlich die Berechnung vorgenommen, wie viele Tage der Release des Ankündigungs-Teasers bereits her ist. Dabei ist er auf eine verblüffende Verbindung zu „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ gestoßen.

2.404 Tage seit der offiziellen Ankündigung

Gestern hatte der Nutzer „RoboPup“ im Gaming-Subreddit darauf hingewiesen, dass es schon 2.403 Tage, heute 2.404 Tage, seit der Ankündigung von „The Elder Scrolls 6“ her ist. Das sind rund sechseinhalb Jahre.

Darüber hinaus gab der Nutzer auch noch eine kuriose Verbindung zwischen „The Elder Scrolls 6“ und dem 2011 erschienenen „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ an. Das beliebte „Skyrim“, in dem die Spieler die Region Himmelsrand erkunden können, wurde am 11. November 2011 veröffentlicht und ist mittlerweile bereits über 13 Jahre alt.

Interessanter ist jedoch, dass die Ankündigung von „The Elder Scrolls 6“ am 7. Januar 2025 genauso alt war wie „Skyrim“ als „The Elder Scrolls 6“ angekündigt wurde. Das klingt jetzt ein wenig verwirrend, schlüsseln wir diese Angabe also etwas auf: „The Elder Scrolls 6“ wurde am 10. Juni 2018 angekündigt, 2.403 Tage nach dem Release von „The Elder Scrolls 5“. Am 7. Januar 2025 waren es wiederrum satte 2.403 Tage, seit die Ankündigung von „The Elder Scrolls 6“ bei der E3 2018 stattgefunden hat.

Entwicklung schreitet voran

Bethesda kündigte bei der E3 2018 sowohl „The Elder Scrolls 6“ als auch das SciFi-Abenteuer „Starfield“ an. „Starfield“ erschien bereits am 6. September 2023, während es von „The Elder Scrolls 6“ bislang außer dem ersten Teaser nichts zu sehen gibt. Auch ein grobes Zeitfenster für den Release fehlt noch.

Das letzte Lebenszeichen zu dem Spiel lieferte Bethesda im März 2024. So habe das verantwortliche Team die ersten Tests zu „The Elder Scrolls 6“ erfolgreich durchgeführt. Dazu sollen bereits die ersten spielbaren Builds des Rollenspiels existieren.

Quelle: Reddit, Push Square

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls 6, The Elder Scrolls V: Skyrim.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren