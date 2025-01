Lords of the Fallen 2: Entwickler verrät neue Details – „Westlichere“ Story und mehr beliebte Features

Lords of the Fallen 2:

Mit „Lords of the Fallen 2“ werkelt HexWorks an einer Fortsetzung des 2023 veröffentlichten Soulslikes. Für den Nachfolger versprechen die Entwickler unter anderem eine „westlichere“ Story und mehr von den Fans beliebte Features.

2023 erschien mit „Lords of the Fallen“ ein weiterer Vertreter der sogenannten Soulslikes – Action-Rollenspiele mit herausfordernden Kämpfen und Spielmechaniken, die an FromSoftwares „Souls“-Reihe angelehnt sind.

Dabei zählte „Lords of the Fallen“ zu den besseren Spielen dieser Art, auch wenn einige Fans nicht in allen Punkten vollends überzeugt werden konnten. Dennoch befindet sich mit „Lords of the Fallen 2“ bereits eine Fortsetzung in Arbeit, für die Entwickler HexWorks Besserung verspricht.

Story soll „verwestlicht“ werden

Neue Details zu „Lords of the Fallen 2“ hat Ryan Hill, seines Zeichens Marketing Director beim verantwortlichen Publisher CI Games, nun in einer Q&A-Runde mit den Investoren bekannt gegeben (via MP1st), nachdem gefragt wurde, wie sich der Nachfolger vom ersten Teil unterscheiden wird. Wie Hill daraufhin versicherte, stehe für die Entwicklung des kommenden Action-RPGs vor allem das gesammelte Feedback der Spieler im Mittelpunkt.

Demnach möchte man für „Lords of the Fallen 2“ genau die Features verdoppeln, die bei den Spielern des ersten Teils besonders beliebt waren. Außerdem verfolge man einen Ansatz, „der Qualität vor Quantität setzt“. Zusätzlich soll auch die Geschichte mit einem „westlicherem Storytelling“ daherkommen, sodass man eine noch größere Spielerschaft ansprechen kann. Dazu soll auch ein „einladender, visueller Stil“ beitragen.

Lords of the Fallen 2 bereits in Vollproduktion

Die Entwicklung von „Lords of the Fallen 2“ erreicht erst im vergangenen Dezember einen wichtigen Meilenstein: so befindet sich das Action-Rollenspiel mittlerweile in der Vollproduktion, sodass mehr als 200 Mitarbeiter an dem Titel arbeiten. Bis zum geplanten Release haben die Entwickler aber auch noch etwas Zeit. So soll „Lords of the Fallen 2“ erst 2026 erscheinen.

Die Marketingkampagne für „Lords of the Fallen 2“ soll hingegen 2025 starten, sodass wir im Laufe dieses Jahres höchstwahrscheinlich mit handfesten Informationen rechnen können. Möglicherweise auch zum finalen Titel des Spiels, denn bislang steht noch nicht fest, ob dieser auch „Lords of the Fallen 2“ lauten wird. Zuletzt tauchten Gerüchte auf, dass das Soulslike-Abenteuer auch unter dem Namen „Death of the Fallen“ erscheinen könnte.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren