2025: Setzt sich die Krise der Gamesbranche fort? In diesem Jahr bereits drei Studios geschlossen

Traurigerweise wird das Jahr 2024 der Gamesbranche als ein Jahr der Krise in Erinnerung bleiben, das zahlreichen Studios die Existenz und mehreren tausend Angestellten den Job kostete. Vielen stellte sich daher die Frage: Wird es der Industrie gelingen, 2025 endlich einen Weg aus der Krise zu finden?

Zumindest der Start in das neue Jahr fällt wenig vielversprechend aus. 2025 ist nämlich noch nicht einmal zwei Wochen alt und verbucht schon jetzt die Schließung von drei Studios. Darunter Counterplay Games, die Macher von „Godfall“. Nachdem der PS5-Launch-Titel die kommerziellen Erwartungen nicht erfüllen konnte, arbeitete Counterplay Games mit Jackalyptic Games an einem neuen Projekt.

Wie Jackalyptic Games angibt, zerbrach die Zusammenarbeit, da Counterplay Games geschlossen wurde.

Umstrukturierungen bei Enad Global 7

Bereits im vergangenen Sommer kam es bei Toadman Interactive zu Entlassungen. Das Support-Studio hinter Titeln wie „Helldivers 2“ oder „Dead Island 2“ schloss im September 2024 seine Büros in Stockholm, Visby und Oslo. Zudem kam es in der Berliner Niederlassung zu Entlassungen. Maßnahmen, die nicht ausreichten, um das Studio aus der Krise zu führen.

Stattdessen kündigte der Mutterkonzern Enad Global 7 in einem offiziellen Statement die Schließung von Toadman Interactive an. „Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen und folgt auf mehrere Initiativen, um die Tochtergesellschaft profitabel zu machen. Einschließlich der im letzten Jahr durchgeführten Kostensenkungsmaßnahmen“, so der Publisher.

Ergänzend zur Schließung von Toadman Interactive kündigte Enad Global 7 Entlassungen bei den „Mechwarrior“-Machern von Piranha Games an. Hier streicht der Publisher insgesamt 38 Stellen. „Das Team von Piranha hat wirklich ein hochwertiges Spiel abgeliefert, das sowohl interne als auch externe Erwartungen in Bezug auf Qualität, Story und Gameplay übertroffen hat“, führte Ji Ham, CEO von Enad Global 7, aus.

„Trotz der phänomenalen Arbeit des Teams von Piranha konnte das Spiel nicht wie erwartet neue Zielgruppen erreichen und sein Kernpublikum erweitern. Daher hat es die erforderlichen Verkaufsziele nicht erreicht, was uns zu den erforderlichen Maßnahmen gezwungen hat.“

Auch Freejam schloss seine Pforten

Das dritte Studio, das kürzlich endgültig seine Pforten schloss, ist Freejam. Freejam entwickelte zuletzt Titel wie „Robocraft 2“ und kündigte seine Schließung über den offiziellen Discord an.

Weiter heißt es, dass aktuelle Projekte wie „CardLife“ oder „Robocraft 2“ in den nächsten Wochen abgewickelt und eingestellt werden.

Bei Splash Damage handelt es sich um ein weiteres Studio, das sich aktuell in einer Krise befindet. Nachdem das Studio die Entwicklung von „Transformers: Reactivate“ einstellte, sah sich Splash Damage dazu gezwungen, „sich zu verkleinern“ und eine nicht näher genannte Anzahl an Angestellten zu entlassen.

Analysten und Experten gingen bereits im vergangenen Jahr davon aus, dass es auch 2025 weiter zu Entlassungen und Studioschließungen in der Gamesbranche kommt. Offenbar nicht zu Unrecht.

