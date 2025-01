Sony-Patent: KI soll vorhersagen, welche Tasten ihr drückt

Sony hat ein neues Patent veröffentlicht, das mithilfe von künstlicher Intelligenz versucht, Latenzprobleme in Spielen zu lösen. Die KI tut dazu etwas Interessantes: Sie sagt die nächste Eingabe des Spielers voraus.

Diese KI weiß, was der Spieler als Nächstes tun wird: Sony hat mit seinem neuen Patent „WO2025010132“ eine Technologie in der Pipeline, die sich auf besondere Art den Latenzproblemen in Videospielen annimmt. Dazu versucht eine KI, die nächste Eingabe des Spielers zu erahnen.

Im Rahmen des auch als „Timed Input/Action Release“ betitelten Patents werden Eingaben über eine Kamera erfasst. Diese überwacht jedoch nicht nur die Handbewegungen des Spielers, sondern auch direkte Controllereingaben.

Die KI verarbeitet dabei die unvollständigen Eingaben und führt die entsprechenden Aktionen vorzeitig aus. Besonders nützlich könnte diese Technologie in Multiplayer-Spielen sein, in denen eine schlechte Verbindung logischerweise zu Verzögerungen führt.

Einsatz vorerst nur in Spielen von Sony-Studios

Technischer betrachtet analysiert ein Prozessor die Kamera- oder Controller-Daten, interpretiert die geplante Aktion und führt sie aus, bevor der Spieler den Befehl vollständig abgeschlossen hat. Das System bietet auch eine Benutzeroberfläche, mittels derer sich die neuartige Anti-Latenz-Funktion aktivieren oder deaktivieren lässt.

Das vollständige Bild zum Sony-Patent befindet sich hier.

Zunächst soll das „Timed Input/Action Release“-System in Spielen von Sony-eigenen Studios zum Einsatz kommen. Ob auch Drittanbieter-Spiele Gebrauch davon machen werden, ist noch unklar. Während die Vorteile der Erfindung auf der Hand liegen, bleibt abzuwarten, ob sie tatsächlich zur Marktreife gebracht und in zukünftige Hardware wie die PlayStation 6 integriert wird.

Auch AMD verfügt mit Radeon Anti-Lag über eine Technologie zur Minimierung der Eingabezeit. Ebenso hat Nvidia mit seiner Reflex-2-Technologie reagiert. Allerdings geht Sonys Ansatz darüber hinaus, indem er eine KI verwendet, um Eingaben proaktiv zu verarbeiten, statt – wie bei der Konkurrenz – „lediglich“ die Reaktion zu beschleunigen.

