Starfield: Sollte ursprünglich deutlich blutiger ausfallen – Doch warum der Sinneswandel?

Im einem Interview blickte der Bethesda-Veteran Dennis Mejillones noch einmal auf die Arbeiten an "Starfield" zurück. Wie der Senior Artist verriet, sollte das Sci-Fi-RPG ursprünglich deutlich blutiger ausfallen. Doch warum entschied sich das Team im Endeffekt für ein anderes Konzept?

Im Interview mit dem „Kiwi Talkz“-Podcast blickte Bethesdas Dennis Mejillones noch einmal auf die Arbeiten am 2023 veröffentlichten „Starfield“ zurück.

Laut dem Senior Artist, der in der Vergangenheit sowohl an „Fallout 4“ als auch „Starfield“ mitwirkte, sollte das Science-Fiction-Rollenspiel ursprünglich deutlich blutiger ausfallen, als es in der finalen Version der Fall war. Wie Mejillones anmerkte, führten verschiedene Faktoren dazu, dass das Team seine ursprüngliche Entscheidung überdachte und auf ein etwas harmloseres Konzept setzte.

Laut Mejillones waren ursprünglich mehr grafische Gewalt und auch Enthauptungen geplant. Allerdings führte diese Idee zu diversen technischen Komplikationen, die den Aufwand laut dem Senior Artist nicht wert waren.

Vor allem die Anzüge bereiteten den Entwicklern Kopfzerbrechen

Zu den technischen Herausforderungen, mit denen sich das Team konfrontiert sah, ergänzte Mejillones: „Das hat viele Implikationen für die verschiedenen Anzüge. Aus technischer Sicht gibt es eine Menge, was damit einhergeht.“

„Wenn man den Helm auf eine bestimmte Weise zuschneiden muss, damit er abgenommen werden kann, und man Fleischkappen für die Unterseite benötigt, wo das Fleisch sichtbar ist.“

Zwar entwickelte das Team entsprechende Systeme, unter dem Strich gab es jedoch schlichtweg zu viele Elemente, die die Entwickler berücksichtigen mussten, um das ursprüngliche Konzept glaubhaft umzusetzen. Der Senior Artist weiter: „Wir hatten Systeme für all das, und es entwickelte sich zu einem großen Durcheinander all dieser Dinge, die man berücksichtigen musste.“

„Mit all den verrückten Schläuchen an den Helmen und all dem Zeug, das wir hinzugefügt hatten. Jetzt konnte man die Körpergröße erheblich verändern – der Charaktereditor hatte sich ziemlich weiterentwickelt – und ich denke, das war ein Teil davon.“

Fallout 4 setzte auf ein anderes Konzept

Ein weiterer Grund, warum „Starfield“ nicht so blutig ausfiel wie „Fallout 4“ sind die unterschiedlichen Stile, die den beiden Titeln zugrunde liegen. Während Bethesda bei „Starfield“ einen eher realistischeren Ansatz verfolgte, ging es in „Fallout 4“ bewusst überzeichnet zur Sache.

„Fallout ist in dieser Hinsicht sehr stilisiert“, heißt es zu „Fallout 4. „Es soll so sein… das gehört zum augenzwinkernden Humor dazu. Weißt du, dieser [Bloody Mess]-Perk, den man bekommt, bei dem man jemanden in einen Haufen Matsch verwandeln kann. Sie explodieren einfach zu Schleim. Das gehört zum Spaß dazu.“

Bei „Starfield“ hingegen sah Bethesdas Ansatz folgendermaßen aus: „Ich denke, bei Starfield war es definitiv so gedacht, dass es zurückhaltender und realistischer sein sollte. Wir haben uns stark von Dingen wie The Expanse und Star Trek inspirieren lassen. Solche Sachen.“

„Deshalb denke ich, dass es thematisch einfach nicht gepasst hat. Und obendrein hat man den technischen Aufwand, um das zum Laufen zu bringen. Also dachten wir uns: Es ist wahrscheinlich besser, es in diesem Spiel nicht einzubauen.“

„Starfield“ ist für den PC und die Xbox Series X/S erhältlich. Da Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer in einem im November veröffentlichten Interview darauf hinwies, dass es bezüglich der Portierung von Xbox-Titeln auf die PS5 keine roten Linien mehr gibt, dürfte eine PS5-Version aber wohl nur noch eine Frage der Zeit sein.

Weitere Meldungen zu Starfield.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren