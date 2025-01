Shuhei Yoshida: Wenn ihr neue PS5-Games wollt, dann unterstützt Remaster

In den letzten Jahren hat PlayStation vermehrt auf Remaster und Remakes gesetzt – eine Strategie, die nicht von allen Fans positiv aufgenommen wurde. Manche Spieler hätten sich stattdessen mehr brandneue Titel gewünscht.

Shuhei Yoshida, ehemaliger PlayStation-Manager, hat beruflich bedingt eine andere Sicht auf die Situation. Zum Abschied verteidigte er die Strategie, ältere Spiele als Remaster und Co. neu aufzulegen. Denn davon profitieren auch gänzlich neue Projekte.

Wird für Remaster und Remakes etwas geopfert?

Während eines viel zitierten Auftritts bei „Kinda Funny Games“ wurde Yoshida gefragt, welche Kritikpunkte er häufig von der Community höre. Er antwortete, dass die Diskussion um Remaster und Remakes ein wiederkehrendes Thema sei.

„Ich habe darüber gescherzt, dass [PlayStation-Co-CEO Hermen Hulst] dafür kritisiert wird, zu viele Remaster zu machen“, erklärte Yoshida. Gleichzeitig legte er nahe, dass diese Neuauflagen nicht zulasten der Entwicklung neuer Titel gehen.

“Ich glaube, die Leute, die sich darüber beschweren, denken vielleicht, dass Hermen das macht, anstatt etwas Neues zu machen. Aber ich bin sicher, dass diese Remakes von einem engagierten, anderen Team oder einigen Portierungsteams gemacht werden, insbesondere die PC-Versionen”, so Yoshida weiter. Er gehe nicht davon aus, dass etwas zugunsten der Remakes und Remaster geopfert wird.

Yoshida erläuterte weiter, dass die Produktion von Remaster-Spielen „deutlich günstiger ist, zusätzliche Einnahmen bringt und neue Benutzer für das geistige Eigentum schafft, insbesondere wenn das Spiel auf den PC portiert wird“.

Diese zusätzlichen Erlöse könnten dann wiederum in die Entwicklung neuer, großer Projekte investiert werden. „Einzelspieler-Spiele kosten mittlerweile so viel, dass sie zusätzliche Einnahmen durch Remaster und Portierungen auf den PC benötigen, um das tun zu können“, so Yoshida.

In einer Analyse von Epyllion werden die Verkäufe und Kosten miteinander verglichen. (Quelle: Epyllion – State of Video Gaming 2025)

Darauf aufbauend ging Yoshida auf die Kritik vieler Fans ein, die sich von Sony eine andere Priorisierung wünschen. Er appellierte an die Community: Wenn sie “den First-Party-Output, die großen Einzelspieler-Spiele, mögen”, sollten sie Hermen Hulst “bei diesen Portierungen und Remasters unterstützen”. Denn so könne er „weiterhin in diese großartigen neuen Spiele investieren“.

In der aktuellen Konsolengeneration hat PlayStation zahlreiche Remaster und Remakes veröffentlicht, darunter Neuauflagen für die PS5 als auch PC-Portierungen. Als Beispiele können Games wie „Horizon Zero Dawn Remastered“ und verschiedene Neuveröffentlichungen der beiden “The Last of Us”-Spiele genannt werden.

