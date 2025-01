Bloodborne: Warum müssen die Fans warten? Shuhei Yoshida hat eine Theorie

Im März 2015 veröffentlichten die „Elden Ring“-Macher von FromSoftware in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment das Soulslike „Bloodborne“ für die PS4.

Das düstere Abenteuer erfreute sich großer Beliebtheit und erarbeitete sich schnell den Status eines Kult-Titels. Folgerichtig kam in den vergangenen Jahren immer wieder der Wunsch nach einem Nachfolger und einem technisch aufpolierten Remaster für die PS5 auf. Trotz der Popularität von „Bloodborne“ lässt eine entsprechende Ankündigung aber weiter auf sich warten.

Eine Entwicklung, zu der Sony Interactive Entertainments ehemaliger Indie-Boss Shuhei Yoshida seine ganz eigene Theorie hat.

Miyazaki soll die Welt von Bloodborne lieben

Yoshida zufolge ist sich FromSoftware der Tatsache bewusst, dass „Bloodborne“ bis heute zu den beliebtesten Titeln des japanischen Studios überhaupt gehört. Selbiges gilt für die Verantwortlichen von PlayStation. Bezüglich möglicher Remaster, für die sich die Community einsetzte, merkte Yoshida an, dass „Bloodborne“ immer das am häufigsten nachgefragte Spiel war.

Laut Yoshida wurde Hidetaka Miyazaki in gewisser Weise jedoch der Erfolg, den er mit seinen Titeln vorzuweisen hatte, zum Verhängnis. Dieser sorgte nämlich dafür, dass der Game Director und Präsident von FromSoftware schlichtweg nicht die Zeit habe, an einer Rückkehr von „Bloodborne“ zu arbeiten.

Zu einem möglichen „Bloodborne“-Remaster oder Nachfolger unter der Aufsicht von Miyazaki ergänzte Yoshida: „Miyazaki-san hat Bloodborne und das, was er geschaffen hat, wirklich sehr geliebt. Ich glaube, er ist interessiert. Aber er ist so erfolgreich und so beschäftigt, dass er es nicht selbst machen kann. Jedoch möchte er auch nicht, dass jemand anderes damit in Berührung kommt. Das PlayStation-Team respektiert seinen Wunsch.“

Yoshida bekräftigte, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um seine eigenen Vermutungen und nicht etwa Interna handelte, die er gerade ausplauderte.

Woran arbeitet FromSoftware?

In der näheren Vergangenheit bestätigte FromSoftware gleich mehrfach, dass das Studio aktuell an mehreren neuen Projekten arbeitet. Wie wir seit den The Game Awards 2024 wissen, befindet sich unter den besagten Titeln „Elden Ring: Nightrein“. Ein kooperatives Stand-Alone-Spin-off zum erfolgreichen Rollenspiel.

In „Nightreign“ greifen die Entwickler von FromSoftware auf das Roguelike-Prinzip zurück und konfrontieren euch mit zahlreichen mächtigen Gegnern. Darunter Bossen aus der „Dark Souls“-Reihe.

Des Weiteren erreichte uns vor ein paar Monaten der Hinweis, dass FromSoftware mit den Arbeiten an einem neuen „Armored Core“-Titel begonnen hat. Dies ließen zumindest Stellenausschreibungen des japanischen Studios vermuten.

Eine offizielle Ankündigung eines neuen „Armored Core“ steht aber noch aus.

